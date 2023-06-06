Подрыв Каховской ГЭС: какие территории в опасности

Чтобы помешать контрнаступательным действиям и убить как можно больше украинцев, россияне перешли к низкой тактике: подорвали Каховскую ГЭС.
В последний раз такие действия совершали нацистские войска Германии.
Какие территории в опасности, когда будет пик прихода воды и что делать тем, кто оказался в радиусе вероятного затопления — читай дальше.
В правобережных районах Херсона и поселках, где ожидается затопление, объявлено об эвакуации автобусами. В частности, согласно объявлению МВД, это следующие населенные пункты:
А в Укрзалізниці сообщили, что запускают эвакуационные поезда из Херсона до безопасных территорий.
Укрзалізниця помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.
Укрзалізниця помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.
Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда, — добавили в УЗ.
МВД Украины призывает украинцев на территориях, где возможно затопление, читать информацию только из проверенных и официальных источников, поскольку враг уже начал дезинформационную кампанию.
Уровень воды поднимается, и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:
Что известно о подрыве Каховской ГЭС, читай в нашем другом материале.
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