Война в Украине

Подрыв Каховской ГЭС: какие территории в опасности

Виктория Мельник, редактор сайта 06 июня 2023, 09:06
Каїовська ГЕС

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