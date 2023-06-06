Чтобы помешать контрнаступательным действиям и убить как можно больше украинцев, россияне перешли к низкой тактике: подорвали Каховскую ГЭС.

В последний раз такие действия совершали нацистские войска Германии.

Какие территории в опасности, когда будет пик прихода воды и что делать тем, кто оказался в радиусе вероятного затопления — читай дальше.

Подрыв Каховской ГЭС: какие территории в опасности

В правобережных районах Херсона и поселках, где ожидается затопление, объявлено об эвакуации автобусами. В частности, согласно объявлению МВД, это следующие населенные пункты:

Николаевка,

Ольговка,

Львове,

Тягинка,

Понятиевка,

Ивановка,

Токаровка,

Понятиевка,

Приднепровское,

Садовое

частично город Херсон – остров Корабел.

А в Укрзалізниці сообщили, что запускают эвакуационные поезда из Херсона до безопасных территорий.

Укрзалізниця помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.

Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда, — добавили в УЗ.

Что делать тем, кто оказался в опасности

МВД Украины призывает украинцев на территориях, где возможно затопление, читать информацию только из проверенных и официальных источников, поскольку враг уже начал дезинформационную кампанию.

Уровень воды поднимается, и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:

выключить все электроприборы; взять документы и вещи первой необходимости; позаботиться о близких и домашних любимцах; следовать инструкциям спасателей и полицейских.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС, читай в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!