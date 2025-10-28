День освобождения Украины от фашистских захватчиков: настоящая история праздника

День 28 октября для нашей страны является знаковым — его празднуют как День освобождения Украины от фашистских захватчиков, день победы над нацистской армией Гитлера.

Однако современные историки настаивают: такое трактование события не является однозначным. Хотя именно в этот день в 1944 году советские войска вытеснили последние немецкие части с территории тогдашней Советской Украины, свободной наша страна не стала.

Один тоталитарный режим просто сменил другой — и за освобождением от нацистов пришли новые репрессии, депортации и голод.

Больше о современном видении Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков — в материале.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков: реальная история праздника

28 октября 1944 года из Украины действительно выгнали гитлеровских оккупантов. Но стала ли эта историческая дата настоящим освобождением?

Украинский институт национальной памяти обращает внимание, что освобождение территории Украины — это факт военной истории, но не повод говорить о политической и человеческой свободе, которую украинцы в 1944 году так и не получили.

Итак, проясним, как всё происходило на самом деле: после трех лет кровавой оккупации, когда нацисты массово убивали людей и угоняли их на принудительные работы в Германию, советская армия постепенно начала отвоёвывать регион за регионом.

Первые освобождённые сёла на востоке появились ещё в конце 1942 года, а масштабное наступление началось осенью 1943-го. Именно тогда были освобождены Киев, Харьков, Одесса, Львов.

Традиционная дата Дня освобождения от фашистских захватчиков — 28 октября 1944 года — отмечается потому, что в этот день советские войска выбили немцев с территории тогдашней УССР.

Однако последние бои за город Чоп и окрестные сёла продолжались вплоть до конца ноября, когда нацистов окончательно выгнали со всей современной территории Украины.

Читать по теме День освобождения Киева от немецких захватчиков: что нужно знать об этом событии Рассказываем краткую историю освобождения Киева от немецких захватчиков в 1943 году.

Какой была цена освобождения от нацистов

Официальная советская пропаганда говорила о триумфе. Но в тени осталась огромная человеческая трагедия.

Советское командование бросало в бой местных жителей, мобилизованных на освобождённых территориях. Без подготовки, без амуниции, иногда даже без оружия — тысячи из них погибли, фактически став живым щитом.

Во время боёв против нацистов украинцы нередко оказывались по разные стороны баррикад. Одни воевали в составе Красной армии, другие — в рядах Украинской повстанческой армии.

Это была трагическая братоубийственная война, в которой украинцы сражались и против нацистов, и против собственного порабощения.

Когда немцев выгнали, на Украину пришёл сталинский террор. В Крыму был полностью депортирован крымскотатарский народ — более 180 тысяч человек.

Вместе с ними вывезли местных греков, болгар, армян. На Западе страны прошли массовые аресты и казни участников освободительного движения.

Для многих украинцев тогдашнее освобождение стало лишь началом нового круга несвободы. Именно поэтому Украинский институт национальной памяти просит корректнее относиться к терминам и говорить не об “освобождении Украины№, а об изгнании нацистских оккупантов.

Потому что освобождение предполагает свободу — а свобода пришла только 24 августа 1991 года, когда Украина получила настоящую независимость.

Источник: Old.uinp.gov.ua.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!