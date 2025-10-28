Стиль жизни Праздники

День освобождения Украины от фашистских захватчиков: настоящая история праздника

Ольга Петухова, редактор сайта 28 октября 2025, 09:00 3 мин.
день освобождения украины от немецко-фашистских захватчиков
Фото Pexels

