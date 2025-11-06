День освобождения Киева от немецких захватчиков: что нужно знать об этом событии

Столица Украины за время своего существования переживала разные страшные события, в частности, оккупацию немецкими войсками во время Второй мировой войны. Но после нескольких лет оккупации город удалось освободить. Читай о Дне освобождения Киева и узнай, как это было.

День освобождения Киева от немецких захватчиков

День освобождения Киева от немецких захватчиков отмечают 6 ноября. Именно в этот день в 1943 году город освободили от немецких оккупантов, хотя бои еще продолжались до 13 ноября.

Киев освободили советские войска в ходе Киевской наступательной операции. Эта крупномасштабная операция стала центральным событием в битве за Украину и в целом переломным моментом во Второй мировой.

Оккупация и освобождение Киева во Второй мировой

Немецкие войска напали на Киев 22 июня 1941 года, бои за Киев продолжались до 19 сентября того же года. Город не сдавался, в борьбе даже помогали сами киевляне. Все это длилось более 70 дней. Впрочем, советским войскам пришлось отступить.

В 1941 году, когда восточнее города нацисты замкнули кольцо окружения, Киев покинули последние подразделения советских войск.

Во время Второй мировой войны Украина была одним из главных театров военных действий, она сильно пострадала, многие города были уничтожены.

Уже в 1943 году войска антигитлеровской коалиции начали освобождение оккупированных нацистами территорий. Во второй половине этого года на территории Украины снова начали происходить сильные бои. В октябре 1943 года на основе военных соединений, находившихся на территории нашей страны, сформировали четыре Украинских фронта, которые комплектовали прежде всего украинцами.

В августе этого года был отдан приказ разгромить нацистские войска на Левобережье Украины, выйти к Днепру и занять плацдармы. Благодаря этим успешным действиям можно было отвоевать Правобережную Украину. Уже в сентябре советские войска вышли к Днепру, они получили приказ освободить Киев, несмотря ни на что. Это нужно было сделать до 7 ноября. Россия уже тогда любила символизм, а эта символическая дата — годовщина так называемой Октябрьской революции.

Киевская наступательная операция продолжалась с 3 по 13 ноября 1943 года и была осуществлена ​​войсками 1-го Украинского фронта.

Украинский Институт национальной памяти сообщает, что в боях за Киев погибли около 417 тыс. солдат и офицеров советской армии. Сейчас считается, что такого количества погибших можно было бы избежать, если бы не надо было проводить операцию в спешке.

Какие мероприятия проводятся ко Дню освобождения Киева

Обычно в День освобождения Киева от немецких захватчиков люди несут цветы к мемориалам, зажигают свечи и чтят память погибших. Ранее устраивали встречи с ветеранами Второй мировой войны.

В школах обычно проводят воспитательные часы, где рассказывают об этом событии.

Сейчас Украина снова переживает жестокую войну. Наши военные гибнут, освобождая нашу землю, или могут попасть в плен, тема их освобождения болит всем украинцам. Ранее мы рассказывали, что нужно знать об освобождении украинских военнопленных.

