День визволення Києва від німецьких загарбників: що треба знати про подію

Столиця України за час свого існування переживала різні страшні події, зокрема окупацію німецькими військами під час Другої світової війни. Але після кількох років окупації місто вдалося звільнити. Читай про День визволення Києва та дізнайся, як це було.

День визволення Києва від німецьких загарбників

День визволення Києва від німецьких загарбників відзначають 6 листопада. Саме цього дня у 1943 році місто звільнили від німецьких окупантів, хоча бої ще тривало до 13 листопада.

Київ звільнили радянські війська у ході Київської наступальної операції. Ця великомасштабна операція стала центральною подією в битві за Україну та і загалом переломним моментом у Другій світовій.

Окупація та визволення Києва у Другій світовій

Німецькі війська напали на Київ 22 червня 1941 року, бої за Київ тривали до 19 вересня того ж року. Місто не здавалося, у боротьбі навіть допомагали самі кияни. Усе це тривало понад 70 днів. Утім, радянським військам довелося відступити.

1941 року, коли на схід від міста нацисти замкнули кільце оточення, Київ залишили останні підрозділи радянських військ.

Під час Другої світової війни Україна була одним із головних театрів воєнних дій, вона сильно постраждала, багато міст були знищені.

Уже у 1943 році війська антигітлерівської коаліції почали звільнення окупованих нацистами територій. У другій половині цього року на території України знов почали відбуватися сильні бої. У жовтні 1943 року на основі військових з’єднань, які перебували на території нашої країни, сформували чотири Українські фронти, які комплектували передусім українцями.

У серпні цього року було віддано наказ розгромити нацистські війська на Лівобережжі України, вийти до Дніпра та зайняти плацдарми. Завдяки цим вдалим діям можна було відвоювати Правобережну Україну. Вже у вересні радянські війська вийшли до Дніпра, вони отримали наказ звільнити Київ, попри усе. Це треба було зробити до 7 листопада. Росія вже тоді любила символізм, а ця дата символічна — річниця так званої Жовтневої революції.

Київська наступальна операція тривала із 3 по 13 листопада 1943 року і була здійснена військами 1-го Українського фронту.

Український Інститут національної пам’яті повідомляє, що у боях за Київ загинуло близько 417 тис. солдатів та офіцерів радянської армії. Зараз вважається, що такої кількості загиблих можна було б уникнути, якщо не потрібно було б проводити операцію поспіхом.

Які заходи проводять до Дня визволення Києва

Зазвичай у День визволення Києва від німецьких загарбників люди несуть квіти до меморіалів, запалюють свічки та вшановують пам’ять загиблих. Також раніше влаштовували зустрічі з ветеранами Другої світової війни.

У школах зазвичай проводять виховні години, де розповідають про цю подію.

Зараз Україна знову переживає жорстоку війну. Наші військові гинуть, звільнюючи нашу землю, або можуть потрапити в полон, тема їхнього звільнення болить усім українцям. Раніше ми розповідали, що треба знати про звільнення українських полонених.

