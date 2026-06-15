Для тебе Війна в Україні

Олена Кондратюк вимагає позбавити РФ членства в ЮНЕСКО після обстрілу Лаври

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 15 Червня 2026, 19:00 3 хв.
горить лавра київ
Фото ДСНС/Telegram

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