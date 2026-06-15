Олена Кондратюк вимагає позбавити РФ членства в ЮНЕСКО після обстрілу Лаври

Народна депутатка України Олена Кондратюк після особистого візиту до Національного заповідника Києво-Печерська лавра оприлюднила уточнені дані щодо масштабів руйнувань, яких святиня зазнала внаслідок масованої атаки РФ у ніч проти 15 червня 2026 року.

За словами посадовиці, характер пошкоджень чітко вказує на те, що це був не випадковий промах, а цілеспрямований терор проти української ідентичності — подробиці читай у нашому матеріалі.

Після обстрілу Лаври Олена Кондратюк вимагає позбавити Росію членства в ЮНЕСКО

Пряме влучання ворожого ударного безпілотника типу Шахед припало на центр покрівлі вівтарної частини Успенського собору — у Стефанівський приділ.

Окрім значних пошкоджень екстер’єру та інтер’єру головного храму XI століття, вибухова хвиля та уламки завдали суттєвих збитків цілій низці розташованих поруч об’єктів.

На території Лаври постраждали Скарбниця Національного музею історії України, Музей книги і друкарства України, Національна історицька бібліотека України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, а також фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України, у будівлях яких тотально потрощено вікна та двері.

Втішною новиною є те, що серед людей жертв і постраждалих немає.

Наразі на місці трагедії спільно працюють українські рятувальники та спеціальна місія ЮНЕСКО в Україні, які проводять фіксацію воєнного злочину та оцінку завданих збитків.

Попри те, що масштабну пожежу на даху собору вдалося оперативно локалізувати завдяки зусиллям бійців ДСНС та дощу, однак нардепка застерігає про серйозну загрозу обрушення конструкцій та подальшого прихованого вигорання.

Під критичною загрозою знищення опинилися унікальні старовинні розписи, фрески та іконостас, які мають абсолютну національну та релігійну цінність.

Зважаючи на те, що Києво-Печерська лавра перебуває під особливою міжнародною охороною ЮНЕСКО відповідно до Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року, її бомбардування є тяжким міжнародним злочином.

У зв’язку з цим Кондратюк закликала держави-члени організації припинити політику розпливчастих заяв, публічно засудити атаку та ініціювати екстрений розгляд питання про виключення Росії з ЮНЕСКО, назвавши перебування країни-агресорки у лавах захисників світової спадщини відвертим абсурдом.

Паралельно з дипломатичними кроками в Україні вже стартувала кампанія солідарності: приватний бізнес розпочав національний збір коштів на відбудову Лаври.

Зокрема, державний ПриватБанк уже відкрив спеціальний благодійний збір і першим перерахував туди 2 мільйони гривень.

Раніше ми розповідали, кому належитть Києво-Печерська лавра — читай в матеріалі, хто контролює святиню.

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