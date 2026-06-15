Елена Кондратюк призывает лишить РФ членства в ЮНЕСКО после обстрела Лавры

Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк после личного визита в Национальный заповедник Киево-Печерская лавра обнародовала уточненные данные по масштабам разрушений, которые святыня испытала в результате массированной атаки РФ в ночь на 15 июня 2026 года.

По словам чиновницы, характер повреждений четко указывает на то, что это был целенаправленный террор против украинской идентичности — подробности читай в нашем материале.

После обстрела Лавры Елена Кондратюк требует лишить Россию членства в ЮНЕСКО

Прямое попадание вражеского ударного беспилотника типа Шахед пришлось на центр кровли алтарной части Успенского собора в Стефановский придел.

Кроме значительных повреждений экстерьера и интерьера главного храма XI века, взрывная волна и обломки нанесли существенный ущерб целому ряду расположенных рядом объектов.

На территории Лавры пострадали Казна Национального музея истории Украины, Музей книги и книгопечатания Украины, Национальная историческая библиотека Украины, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, а также фондохранилище Национального музея народной архитектуры и быта Украины, в зданиях которых тотально разрушены окна и двери.

Отрадной новостью является то, что среди людей жертв и пострадавших нет.

Сейчас на месте трагедии совместно работают украинские спасатели и специальная миссия ЮНЕСКО в Украине, которые проводят фиксацию военного преступления и оценку нанесенного ущерба.

Несмотря на то, что масштабный пожар на крыше собора удалось оперативно локализовать благодаря усилиям бойцов ГСЧС и дождю, нардеп предостерегает о серьезной угрозе обрушения конструкций и дальнейшего скрытого выгорания.

Под критической угрозой уничтожения оказались уникальные старинные росписи, фрески и иконостас, имеющие абсолютную национальную и религиозную ценность.

Учитывая, что Киево-Печерская лавра находится под особой международной охраной ЮНЕСКО согласно Второму протоколу к Гаагской конвенции 1954 года, ее бомбардировка является тяжким международным преступлением.

В этой связи Кондратюк призвала государства-члены организации прекратить политику расплывчатых заявлений, публично осудить атаку и инициировать экстренное рассмотрение вопроса об исключении России из ЮНЕСКО, назвав пребывание страны-агрессорки в рядах защитников мирового наследия откровенным абсурдом.

Параллельно с дипломатическими шагами в Украине уже стартовала кампания солидарности: частный бизнес приступил к национальному сбору средств на восстановление Лавры.

В частности, государственный ПриватБанк уже открыл специальный благотворительный сбор и первым перечислил туда 2 миллиона гривен.

Раньше мы рассказывали, кому принадлежит Киево-Печерская лавра – читай в материале, кто контролирует святыню.

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