Для тебя Война в Украине

Елена Кондратюк призывает лишить РФ членства в ЮНЕСКО после обстрела Лавры

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 15 июня 2026, 19:00 3 мин.
горит лавра киев
Фото ДСНС/Telegram

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