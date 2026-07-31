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Масштабные пожары во Франции: Украина направила ГСЧС на помощь

Юлия Хоменко, редактор сайта 31 июля 2026, 18:00 4 мин.
Адские пожары охватили Европу: Украина направила спасателей во Францию
Фото Pexels

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