Масштабные пожары во Франции: Украина направила ГСЧС на помощь

Европа страдает от адской жары и беспрецедентных лесных пожаров. Наихудшая ситуация сейчас сложилась на юго-западе Франции, где огненная буря уничтожает гектары леса и подступает к крупным городам.

Несмотря на собственную полномасштабную войну и ежедневные российские обстрелы, Украина не осталась в стороне: на помощь французам уже отправился мощный отряд украинских спасателей.

Готовы помочь тем, кто помогает нам: детали миссии

Сегодня утром из Украины во Францию выехала большая колонна ГСЧС. Речь идет о сводном отряде из 70 опытных спасателей и 15 единиц специализированной пожарной техники. Миссия проходит в рамках Механизма гражданской защиты ЕС и по прямому поручению Владимира Зеленского.

Как сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, накануне он провел онлайн-переговоры с министром внутренних дел Франции Лораном Нуньесом, чтобы согласовать все детали работы нашей команды на месте.

— Спасатели ГСЧС имеют уникальный опыт работы в сверхсложных условиях. Ежедневно они ликвидируют последствия российских атак, тушат масштабные пожары и работают в зонах постоянной опасности. Также в случае дополнительной необходимости мы готовы направить на помощь в тушении лесных пожаров авиацию ГСЧС, — рассказал Выговский.

Этому решению предшествовал телефонный разговор Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном, который состоялся сразу после визита украинского президента в США. Тогда лидеры обсуждали подготовку Украины к зиме, в частности поставки систем ПВО и энергетического оборудования от Парижа.

Когда же Макрон поделился масштабами катастрофы во французских лесах, Киев сразу предложил своих специалистов.

— Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам на протяжении этих лет нашей борьбы против российской агрессии, — подчеркнул Зеленский.

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Апокалипсис под Бордо: куда именно едут украинцы

То, что сейчас происходит во французском департаменте Жиронда, местные описывают как настоящий ад. Основной очаг бушует всего в 15 километрах к югу от мегаполиса Бордо.

По данным Национальной федерации пожарных Франции, масштаб огня таков, что стихия создала собственный микроклимат — с огненными ветрами и молниями.

Из-за густого смога и угрозы жизни из своих домов в Жиронде пришлось эвакуировать поразительное количество людей — 220 тысяч. В регионе экстренно отменили все детские лагеря, закрыли базы отдыха. Префект Софи Брокас даже выступила со срочным обращением к путешественникам:

Я настоятельно призываю туристов не приезжать в Жиронду.

Те, кто оказался в эпицентре событий, шокированы. Британка Рэйчел Хенберри, дом которой расположен вблизи эвакуационного центра в Бискарросс-Плаж, поделилась эмоциями:

Все пришли сюда в четверг вечером. Было такое чувство, будто мы оказались в зоне боевых действий. Людям некуда было идти. Мы предложили им убежище у нас.

Пока мэр Бордо Томас Казенав успокаивает жителей 850-тысячного города, что эвакуация им еще не грозит, Эммануэль Макрон собирает экстренные заседания правительства. Президент обещает, что власть будет рядом с пострадавшими столько, сколько понадобится, и восстановит каждую разрушенную территорию.

Однако синоптики не радуют: на этой неделе на Францию надвигается новая волна жары с температурой под 40°C. Как отмечают местные спасатели, чтобы просто локализовать такую стихию, нужен мощный ливень хотя бы три дня подряд, а полное тушение может затянуться на месяцы.

Пылает не только Франция: Южная Европа в огне

Ситуация критическая по всему средиземноморскому побережью. Еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Хаджа Лахбиб уже прогнозирует, что убытки этого лета побьют все предыдущие антирекорды.

— Прошлым летом выгорел миллион гектаров, и поэтому мы ожидаем, что нас ждет очередной исторический печальный рекорд, поскольку сезон в этом году начался раньше, — вздыхает она.

В Испании премьер Педро Санчес лично инспектирует выжженные территории. Около 105 тысяч испанцев вынуждены ночевать в спортзалах и выставочных центрах. Только вокруг Мадрида, Авилы и Толедо огонь сожрал 77 тысяч гектаров земли, а из районов Валенсии эвакуировали 15 тысяч жителей.

Не отстает и Италия. На Сицилии, вблизи Палермо, огонь уничтожает лесные массивы, а в провинции Апулия ситуация обострилась настолько, что более четырехсот человек пришлось срочно эвакуировать по морю.

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