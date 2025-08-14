Поздравления с Медовым Спасом — щедрого и счастливого праздника!

1 августа 2025 года Украина празднует Медовый Спас — один из величайших церковных праздников, особо почитаемых в народе. В этом году его дата изменилась, ведь с 1 сентября 2023 Украинская Православная Церковь перешла на юлианский календарь, и теперь мы отмечаем все праздники на 13 дней раньше. Искренние поздравления с Медовым Спасом в стихах и своими словами для родных и друзей — читай в материале.

Празднование Медового Спаса или Маковея имеет корни, глубоко уходящие в историю нации. В этот день, согласно древним традициям, украинцы приносят в храм и освящают букеты-маковейчики из трав и головок мака, которые весь следующий год будут служить домашним оберегом.

В этот день освящают мед, пекут невероятно вкусные медовые пироги, маковники и угощают ими домашних и друзей, проявляя гостеприимство ко всем, кто мил твоему сердцу.

А еще тепло приветствуют друг друга с праздником, желают здоровья, сил и непременно мира нашему общему дому — Украине.

Поздравления с Медовым Спасом в стихах

Наступил Медовый спас.

Кушай сладость полной ложкой!

И пусть дарит жизнь сейчас

Только к радости дорожки!

***

С Медовым Спасом поздравляю!

Сладкой жизни я желаю.

Пускай Господь вас защитит

От бед, невзгод и от обид.

***

Пусть Медовый Спас приносит

Счастье, солнышко, добро,

Даст любовь, прогонит слёзы,

Чтоб во всём тебе везло!

Чтоб удача улыбалась,

Пела в сердце красота,

Жизнь прекрасной чтоб казалась,

И исполнилась мечта!

***

Спас Медовый подоспел,

Лето провожая.

В сотах мед уже поспел,

Праздник обещая.

Этот день календаря

Кличут Лакомкой не зря:

Первый Спас, Медовый Спас,

Кое-что для нас припас,

Приготовил сладости

Для медовой радости!



***

Жизнь пусть льется сладким медом,

Единения с природой,

Исполнения мечты

И добра, и красоты!

Пусть же Крест Животворящий

Принесет всем людям счастье!

А Спаситель нам с любовью

Шлет и силу, и здоровье!



***

С Медовым Спасом поздравляю!

Пусть у любви не будет края.

Пусть в жизни будет всё медовым,

А счастье — просто стопудовым.

Поздравление с Медовым Спасом своими словами

Поздравляю тебя с Медовым Спасом и желаю сладкой и чистой, как свежий мед, жизни! Вкусного, как маковые пироги, застолья! Веселого, как праздничный маковейчик, дня! Счастливого тебе празднования!

***

Пусть Маковей принесет твоему сердцу покой, душе — надежду, придаст сил и здоровья телу! Пусть встречаются на твоем пути только добрые люди, а каждый день радует чудесным известием. Божьего тебе благословения!

***

Поздравляю тебя с Медовым Спасом! Пусть будет твоя жизнь, как пригожий летний день — полна солнца и безоблачна. Пусть сердце отдохнет от тревог, а у судьбы будет медовый привкус радости и любви!

***

Поздравляю тебя с праздником Маковея! Пусть цветет твоя душа надеждами, как поле — маковыми цветами, а жизнь будет исполнена летней красоты и медового счастья! Красочных тебе дней, солнечных эмоций и безоблачного мирного неба над головой!

***

Поздравляю тебя с Медовым Спасом и всем сердцем желаю, чтобы родные были счастливы и здоровы, в семье был мир и достаток. А друзья были стеной, которая защитит от холодных ветров судьбы! Сладкого и вкусного тебе праздника!

***

Пускай ваша жизнь будет сладкой, душистой и вкусной как мед. Пускай к вам всегда липнет здоровье, большие финансы и семейное благополучие. С Медовым Спасом!

Раньше мы рассказывали о традициях Медового Спаса, и что нельзя делать в этот день.

