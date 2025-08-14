Поздравления с Медовым Спасом — щедрого и счастливого праздника!

З Медовим Спасом 2025 Фото Unsplash 1 августа 2025 года Украина празднует Медовый Спас — один из величайших церковных праздников, особо почитаемых в народе. В этом году его дата изменилась, ведь с 1 сентября 2023 Украинская Православная Церковь перешла на юлианский календарь, и теперь мы отмечаем все праздники на 13 дней раньше. Искренние поздравления с Медовым Спасом в стихах и своими словами для родных и друзей — читай в материале.Празднование Медового Спаса или Маковея имеет корни, глубоко уходящие в историю нации. В этот день, согласно древним традициям, украинцы приносят в храм и освящают букеты-маковейчики из трав и головок мака, которые весь следующий год будут служить домашним оберегом. В этот день освящают мед, пекут невероятно вкусные медовые пироги, маковники и угощают ими домашних и друзей, проявляя гостеприимство ко всем, кто мил твоему сердцу. А еще тепло приветствуют друг друга с праздником, желают здоровья, сил и непременно мира нашему общему дому — Украине. Поздравления с Медовым Спасом в стихах Наступил Медовый спас. Кушай сладость полной ложкой! И пусть дарит жизнь сейчас Только к радости дорожки! ***С Медовым Спасом поздравляю! Сладкой жизни я желаю. Пускай Господь вас защитит От бед, невзгод и от обид. *** Пусть Медовый Спас приносит Счастье, солнышко, добро, Даст любовь, прогонит слёзы, Чтоб во всём тебе везло! Чтоб удача улыбалась, Пела в сердце красота, Жизнь прекрасной чтоб казалась, И исполнилась мечта! *** Спас Медовый подоспел, Лето провожая. В сотах мед уже поспел, Праздник обещая. Этот день календаря Кличут Лакомкой не зря: Первый Спас, Медовый Спас, Кое-что для нас припас, Приготовил сладости Для медовой радости! *** Жизнь пусть льется сладким медом, Единения с природой, Исполнения мечты И добра, и красоты! Пусть же Крест Животворящий Принесет всем людям счастье! А Спаситель нам с любовью Шлет и силу, и здоровье! *** С Медовым Спасом поздравляю! Пусть у любви не будет края. Пусть в жизни будет всё медовым, А счастье — просто стопудовым. Поздравление с Медовым Спасом своими словами Поздравляю тебя с Медовым Спасом и желаю сладкой и чистой, как свежий мед, жизни! Вкусного, как маковые пироги, застолья! Веселого, как праздничный маковейчик, дня! Счастливого тебе празднования! *** Пусть Маковей принесет твоему сердцу покой, душе — надежду, придаст сил и здоровья телу! Пусть встречаются на твоем пути только добрые люди, а каждый день радует чудесным известием. Божьего тебе благословения! *** Поздравляю тебя с Медовым Спасом! Пусть будет твоя жизнь, как пригожий летний день — полна солнца и безоблачна. Пусть сердце отдохнет от тревог, а у судьбы будет медовый привкус радости и любви! *** Поздравляю тебя с праздником Маковея! Пусть цветет твоя душа надеждами, как поле — маковыми цветами, а жизнь будет исполнена летней красоты и медового счастья! Красочных тебе дней, солнечных эмоций и безоблачного мирного неба над головой! *** Поздравляю тебя с Медовым Спасом и всем сердцем желаю, чтобы родные были счастливы и здоровы, в семье был мир и достаток. А друзья были стеной, которая защитит от холодных ветров судьбы! Сладкого и вкусного тебе праздника! *** Пускай ваша жизнь будет сладкой, душистой и вкусной как мед. Пускай к вам всегда липнет здоровье, большие финансы и семейное благополучие. С Медовым Спасом! Раньше мы рассказывали о традициях Медового Спаса, и что нельзя делать в этот день. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Праздники, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter