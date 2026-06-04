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Праздник Божьего Тела в 2026 году: дата и традиции празднования в Украине

Ольга Петухова, редактор сайта 04 июня 2026, 10:20 3 мин.
Фото Pexels

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