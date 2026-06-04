Праздник Божьего Тела в 2026 году: дата и традиции празднования в Украине

Каждый год верующие Украинской греко-католической церкви отмечают Праздник Божьего Тела, который считается одним из важнейших в календаре католической церкви. Год от года он изменяет дату, так как привязан к Пасхе. Когда в 2026 году празднуют Праздник Божьего тела и каковы его давние традиции — читай в материале.

Праздник Божьего тела: что это за праздник

Праздником Божьего Тела в народе называют день Торжественного поклонения Пречистым Тайнам Тела и Крови Господа Иисуса Христа. Обычно его празднуют в четверг после Дня Всех Святых, но, учитывая будний день, торжественное празднование переносят на воскресенье.

По церковному календарю Украинской греко-католической церкви в 2026 году он отмечается 11 июня.

У праздника есть еще одно название: Пресвятой Евхаристии. В этот день чтят обряд евхаристии, символизирующий жертвенную сущность христианства. Это таинство, когда хлеб и вино пресуществляются в Тело и Кровь Христа.

История Праздника Божьего Тела

Праздник Божьего Тела начали отмечать в XIII веке в бельгийской провинции Льеж, впоследствии он вошел в число наиболее важных праздников Западной Церкви.

В Украинской Греко-Католической Церкви его постановили отмечать в 1720 году и с тех пор празднуют ежегодно.

По христианской традиции таинство Евхаристии (святого причастия) установил сам Иисус Христос во время Тайной Вечери с апостолами. Оно символизирует Бескровную Жертву в память о Его Кровной Жертве на кресте. Таинство Пресвятой Евхаристии совершается на Святой Литургии.

Сутью Праздника Божьего Тела есть почитание Тела и Крови Иисуса Христа под видами хлеба и вина.

Традиции Праздника Божьего Тела: из чего плетут и почему освящают веночки

В этот день принято причаститься в церкви и освятить веночки, которые будут служить оберегами домов. Обычно веночки изготавливают из ароматных трав, которые цветут в июне и как раз к празднику набирают свои целебные свойства.

Для венков берут душицу, мяту, барвинки, ромашку, чабрец и другие травы. Собирают их обычно в четверг, а освящают в церкви в воскресенье.

Также в веночки вплетают колосья пшеницы, символизирующие хлеб, который по христианской вере на святой литургии превращается в Тело Господне.

Освященные веночки вешают у дверей или у икон — считается, что они будут оберегать семью и дом от всего плохого. Их бережно хранят в течение года и даже используют для лечения, ведь существует поверье, что после освящения сила трав утраивается.

В Польше на улицах городов и городков в этот день проходят торжественные процессии, в которых участвуют верующие. Это шествие является главной частью празднования: люди несут освященный хлеб, украшенный золотом, а вся процессия сопровождается пением религиозных гимнов и молитв. Улицы украшают цветами, зелеными ветвями, а в некоторых регионах Польши даже создают ковры из лепестков. Люди одеваются в белую одежду и разбирают лепестки цветов во время торжественного шествия.

В новом церковном календаре на июнь 2026 года ищи религиозные праздники, которые отмечают верующие.

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