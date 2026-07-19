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День тренера 2026: когда благодарим тех, кто учил не сдаваться

Ольга Петухова, редактор сайта 19 июля 2026, 10:00 2 мин.
день тренера в украине
Фото Pexels

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