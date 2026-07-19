День тренера 2026: когда благодарим тех, кто учил не сдаваться

Каждый год в Украине отмечают День тренера — теплый, искренний праздник людей, стоящих за каждой спортивной победой, даже если их лица никогда не показывают на экранах.

Они не выходят на пьедестал почета, но именно благодаря их труду туда поднимаются другие.

Когда День тренера Украины и теплые поздравления наставникам – в материале.

День тренера в Украине

Дата праздника в Украине – 19 июля – не случайна. Именно 19 июля 1996 команда Украины впервые выступила на летних Олимпийских играх под флагом независимого государства.

Одержанные командой победы принадлежали не только спортсменам, это были достижения и тренеров. Поэтому именно этот день стал символичным для всех, кто творит спорт Украины не ради личной славы, а ради достижения своих учеников.

Праздник не является официальным государственным, но ежегодно его все чаще отмечают в спортивных школах, секциях, федерациях.

В этот день принято благодарить всех наставников — от преподавателей физкультуры в школе до специалистов, которые готовят сборные команды к международным соревнованиям.

На праздник присылают поздравления и говорят о том, что тренер — первый человек для спортсмена, его психолог, мотиватор, а иногда — и даже вторая семья.

И что за каждой медалью, чемпионским результатом, за каждой победой — его нервы, советы и вера в ученика, даже если тот уже сам в себя не верит.

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Поздравления с Днем тренера

Поздравляю с праздником! Благодарю вас за веру, терпение и сердце, которое вы вкладываете в каждую тренировку. Пусть ваш труд возвращается сторицей, а результаты учеников будут лучшей благодарностью!

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С Днем тренера! Вы как батарейка: заряжаете на максимум! Спасибо за то, что верили в меня больше, чем я сам! Желаю вам сил, вдохновения и чтобы каждая тренировка доставляла радость!

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Поздравляю с вашим праздником! Желаю, чтобы ваш секундомер никогда не останавливался, учащиеся не прогуливали тренировки, а медали сыпались, как после ливня!

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С Днем тренера! Очень благодарен вам, что научили меня не только побеждать, но и не сдаваться! Вы навсегда останетесь самым важным наставником в моей жизни!

Раньше мы рассказывали: как правильно выбрать тренера для тренировок, на что обратить внимание при выборе, и какие признаки покажут, что перед тобой квалифицированный специалист.

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