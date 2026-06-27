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Занятия спортом в жару: когда следует немедленно остановить тренировку

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 27 июня 2026, 16:00 4 мин.
как заниматься спортом в жару
Фото Pexels

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