Элина Свитолина: когда играет первая ракетка Украины и где смотреть её матчи

В марте 2026 года внимание всех фанатов тенниса приковано к одному из самых престижных турниров сезона вне Большого шлема — WTA 1000 BNP Paribas Open в Индиан-Уэллс, Калифорния.

Первая ракетка Украины и одна из сильнейших теннисисток мира Элина Свитолина продолжает успешно выступать на этом турнире. На данный момент она занимает место в топ‑10 мирового рейтинга, что свидетельствует о её хорошей форме в сезоне.

Когда играет Элина Свитолина — расписание ближайших матчей 2026 года в материале.

Когда играет Элина Свитолина

Свитолина успешно выступает в Индиан-Уэллсе. В третьем круге турнира она встретилась с американкой Эшлин Крюгер (WTA‑82) и уверенно победила со счётом 6:4, 6:2.

Эта победа вывела Свитолину в 1/8 финала турнира (четвёртый раунд), где она встретится с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.

Синякова — опытная теннисистка, в общем мировом рейтинге она среди 40 первых ракеток, но Элина уже обыгрывала её ранее, и в статистике очных встреч ведёт со счётом 4‑0.

По местному времени Индиан-Уэллса, США матч назначен на 11 марта 2026 года, в 15:00 (3:00 pm) на кортах Stadium 2 турнира Indian Wells.

По украинскому времени трансляция турнира начнётся 11 марта в 20:00, сообщает Тribuna.com.

Элина Свитолина: расписание матчей 2026

Дальнейшее расписание матчей Свитолиной пока не опубликовано. Однако для всех заинтересованных сайт Еspn.com публикует полный перечень запланированных турниров. О ближайших из них можно узнать из этой таблицы:

