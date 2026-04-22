Сергей Ребров покидает пост главного тренера сборной Украины: заявление УАФ

Сегодня, 22 апреля 2026 года, Украинская ассоциация футбола и главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров пришли к соглашению о прекращении сотрудничества.

Под его руководством сине-желтые продемонстрировали большую волю к победе, одолев сложные вызовы в матчах плей-офф и завоевав право выступать на Евро.

Однако следующая стратегическая цель – выход на чемпионат мира – несмотря на длительную и напряженную борьбу, осталась недостигнутой, что обусловило необходимость изменений в руководстве команды.

Сергей Ребров прекратил работу в национальной команде — УАФ

Президент УАФ Андрей Шевченко поблагодарил Сергея Станиславовича за профессионализм и особое внимание к развитию молодых талантов, отметив, что пришло время для принятия решений, которые станут фундаментом для будущего сборной.

Несмотря на прекращение тренерской деятельности, Ребров не покидает структуру украинского футбола: он продолжит работу в должности вице-президента и члена Исполнительного комитета УАФ, сосредоточившись на административном развитии отрасли.

В своем обращении тренер выразил благодарность болельщикам за беспрецедентную поддержку, назвав этап работы в сборной временем подлинного единства.

Имя нового наставника, который будет готовить Украину к следующим турнирам, остается неизвестным — УАФ пообещала предоставить официальную информацию по этому поводу позже.

