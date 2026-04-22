Сергій Ребров залишає посаду головного тренера збірної України: заява УАФ

Сьогодні, 22 квітня 2026 року, Українська асоціація футболу та головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дійшли згоди щодо припинення співпраці.

Під його керівництвом синьо-жовті продемонстрували неабияку волю до перемоги, здолавши складні виклики у матчах плейоф та виборовши право виступати на Євро.

Проте наступна стратегічна мета — вихід на чемпіонат світу — попри тривалу і напружену боротьбу, залишилася недосягнутою, що зумовило необхідність змін у керівництві команди.

Сергій Ребров припинив роботу в національній команді — УАФ

Президент УАФ Андрій Шевченко подякував Сергію Станіславовичу за професіоналізм та особливу увагу до розвитку молодих талантів, наголосивши, що настав час для ухвалення рішень, які стануть фундаментом для майбутнього збірної.

Попри припинення тренерської діяльності, Ребров не залишає структуру українського футболу: він продовжить працювати на посаді віцепрезидента та члена Виконавчого комітету УАФ, зосередившись на адміністративному розвитку галузі.

У своєму зверненні тренер висловив вдячність вболівальникам за безпрецедентну підтримку, назвавши етап роботи в збірній часом справжньої єдності.

Наразі ім’я нового наставника, який готуватиме Україну до наступних турнірів, залишається невідомим — УАФ пообіцяла надати офіційну інформацію з цього приводу пізніше.

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