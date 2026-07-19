День тренера 2026: коли дякуємо тим, хто вчив не здаватися

Щороку в Україні відзначають День тренера — тепле, щире свято людей, які стоять за кожною спортивною перемогою, навіть якщо їх облич ніколи не показують на екранах.

Вони не виходять на п’єдестал пошани, але саме завдяки їхній праці туди підіймаються інші.

Коли День тренера України та теплі вітання наставникам — у матеріалі.

День тренера в Україні

Дата свята в Україні — 19 липня — не випадкова. Саме 19 липня 1996 року команда України вперше виступила на літніх Олімпійських іграх під прапором незалежної держави.

Отримані командою перемоги належали не лише спортсменам, це були досягнення й тренерів. Тому саме цей день став символічним для всіх, хто творить спорт України не заради особистої слави, а заради досягнень своїх учнів.

Свято не є офіційним державним, але щороку його все частіше відзначають у спортивних школах, секціях, федераціях.

У цей день заведено дякувати усім наставникам — від викладачів фізкультури у школі до фахівців, які готують збірні команди до міжнародних змагань.

На свято надсилають привітання і говорять про те, що тренер — це перша людина для спортсмена, його психолог, мотиватор, а інколи — й навіть друга родина.

І що за кожною медаллю, чемпіонським результатом, кожною перемогою — його нерви, поради й віра в учня, навіть коли той уже сам у себе не вірить.

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Привітання з Днем тренера

Вітаю зі святом! Дякую вам за віру, терпіння і серце, яке ви вкладаєте в кожне тренування. Хай ваша праця повертається сторицею, а результати учнів будуть найкращою подякою!

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З Днем тренера! Ви — як батарейка: заряджаєте на максимум! Дякую за те, що вірили в мене більше, ніж я сам! Бажаю вам сил, натхнення і щоб кожне тренування приносило радість!

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Вітаю з Вашим святом! Бажаю, щоб ваш секундомір ніколи не зупинявся, учні не прогулювали тренування, а медалі сипалися, як після зливи!

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З Днем тренера! Дуже вдячний вам, що навчили мене не лише перемагати, а й не здаватися! Ви назавжди залишитесь найважливішим наставником у моєму житті!

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