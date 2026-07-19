Стиль життя Свята

День тренера 2026: коли дякуємо тим, хто вчив не здаватися

Ольга Петухова, редакторка сайту 19 Липня 2026, 10:00 2 хв.
день тренера в україні
Фото Pexels

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