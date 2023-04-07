Складає план тренувань, а не заставляє терпіти біль: як обрати кваліфікованого тренера

Тримати себе у фізичній формі — важливо для здорового духу та візуального задоволення. Звісно, аби не нашкодити своєму здоров’ю, важливо знайти людину, яка підбере правильний набір вправ та розрахує навантаження. Але як зрозуміти, що тренер — кваліфікований спеціаліст?
Даємо тобі поради, як обрати тренера та на що варто звернути увагу.
Найчастіше всі ми шукаємо особистого тренера по відгуках чи рекомендаціях друзів, знайомих або через інтернет.
Та часто перші заняття з такими тренерами перетворюються на випробування твого тіла, а наступні дні супроводжуються жахливою крепатурою.
Інструктор тренажерного залу і персональний тренер Сергій Юрчук каже: освіта для тренера є дуже важливою, але в Україні немає єдиної системи сертифікації тренерів.
— Тренер має володіти знаннями з анатомії, фізіології, біомеханіки — механіка руху, — та біохімії. Це допоможе йому не нашкодити клієнту під час тренувань, а навпаки — допомогти підтримати здоров’я, — пояснює тренер.
Тому не соромся спитати, де саме навчався тренер — в університеті, за кордоном чи пройшов двомісячні курси.
Тому не соромся спитати, де саме навчався тренер — в університеті, за кордоном чи пройшов двомісячні курси.
У тренажерному залі обов’язково має бути тонометр та бажано — дефібрилятор, аби тренер міг надати серцево-легеневу реанімацію в разі необхідності.
Для цього, однозначно, у нього мають бути й відповідні знання.
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Перед тим, як ти почнеш тренування, твій тренер має поставити тобі кілька обов’язкових запитань стосовно твоєї кінцевої мети. А головне: уточнити, чи маєш ти проблеми зі здоров’ям.
Якщо ти починаєш тренуватися і маєш хронічні захворювання чи генетичну схильність до них, тренер повинен порекомендувати тобі пройти чекап. Особливо варто перевірити стан опорно-рухового апарату, ендокринної та серцево-судинної систем.
Для отримання правильного, а отже здорового результату, і тренер, і ти маєте знати, скільки варто тренуватися. В це також входить й чітке розуміння, які вправи ви разом виконували минулого разу, які будете виконувати наступного разу.
Тому важливо розробити план тренувань. Він має складатися для кожного клієнта, спираючись на його рівень фізпідготовки, антропометричні виміри — зріст, вага, обхвати тіла, відсоток жирової тканини, — та мету.
Тому важливо розробити план тренувань. Він має складатися для кожного клієнта, спираючись на його рівень фізпідготовки, антропометричні виміри — зріст, вага, обхвати тіла, відсоток жирової тканини, — та мету.
Також важливо, аби тренер розумів, що в деякі дні фізичне навантаження треба зменшити — як для жінок, так і для чоловіків.
За словами тренерки Аліси, перше тренування — це більше про теорію, а не практику. Тренер має пояснити, як і для чого треба виконувати ті чи інші вправи.
Також він може попросити тебе виконати кілька вправ, аби оцінити твою фізичну підготовку.
Табу першого заняття — інтенсивне навантаження.
Табу першого заняття — інтенсивне навантаження.
Спочатку тренер та клієнт мають познайомитися, відчути один одного з точки зору професіоналізму та підготовки, а з часом можна збільшувати навантаження та проговорити план тренувань.
Є кілька так званих червоних прапорців, які свідчать про некомпетентність тренера у справі. Важливо, аби ти також розумів/(-ла), що це не особливості гарного тренування.
Якщо ж тобі більше до вподоби тренуватися вдома — не біда! Раніше ми розповідали, як займатися спортом вдома, аби не нашкодити організму та мати бажаний результат.
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