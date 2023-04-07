Складає план тренувань, а не заставляє терпіти біль: як обрати кваліфікованого тренера

Тримати себе у фізичній формі — важливо для здорового духу та візуального задоволення. Звісно, аби не нашкодити своєму здоров’ю, важливо знайти людину, яка підбере правильний набір вправ та розрахує навантаження. Але як зрозуміти, що тренер — кваліфікований спеціаліст?

Даємо тобі поради, як обрати тренера та на що варто звернути увагу.

Як вибрати тренера?

Найчастіше всі ми шукаємо особистого тренера по відгуках чи рекомендаціях друзів, знайомих або через інтернет.

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Та часто перші заняття з такими тренерами перетворюються на випробування твого тіла, а наступні дні супроводжуються жахливою крепатурою.

На що звернути увагу при виборі тренера:

Освіта.

Інструктор тренажерного залу і персональний тренер Сергій Юрчук каже: освіта для тренера є дуже важливою, але в Україні немає єдиної системи сертифікації тренерів.

— Тренер має володіти знаннями з анатомії, фізіології, біомеханіки — механіка руху, — та біохімії. Це допоможе йому не нашкодити клієнту під час тренувань, а навпаки — допомогти підтримати здоров’я, — пояснює тренер.

Тому не соромся спитати, де саме навчався тренер — в університеті, за кордоном чи пройшов двомісячні курси.

Знання з медицини.

У тренажерному залі обов’язково має бути тонометр та бажано — дефібрилятор, аби тренер міг надати серцево-легеневу реанімацію в разі необхідності.

Для цього, однозначно, у нього мають бути й відповідні знання.

Запитання стосовно здоров’я та кінцевої мети.

Перед тим, як ти почнеш тренування, твій тренер має поставити тобі кілька обов’язкових запитань стосовно твоєї кінцевої мети. А головне: уточнити, чи маєш ти проблеми зі здоров’ям.

Якщо ти починаєш тренуватися і маєш хронічні захворювання чи генетичну схильність до них, тренер повинен порекомендувати тобі пройти чекап. Особливо варто перевірити стан опорно-рухового апарату, ендокринної та серцево-судинної систем.

Детальна розробка тренувань.

Для отримання правильного, а отже здорового результату, і тренер, і ти маєте знати, скільки варто тренуватися. В це також входить й чітке розуміння, які вправи ви разом виконували минулого разу, які будете виконувати наступного разу.

Тому важливо розробити план тренувань. Він має складатися для кожного клієнта, спираючись на його рівень фізпідготовки, антропометричні виміри — зріст, вага, обхвати тіла, відсоток жирової тканини, — та мету.

Також важливо, аби тренер розумів, що в деякі дні фізичне навантаження треба зменшити — як для жінок, так і для чоловіків.

Як має пройти перше тренування

За словами тренерки Аліси, перше тренування — це більше про теорію, а не практику. Тренер має пояснити, як і для чого треба виконувати ті чи інші вправи.

Також він може попросити тебе виконати кілька вправ, аби оцінити твою фізичну підготовку.

Табу першого заняття — інтенсивне навантаження.

Спочатку тренер та клієнт мають познайомитися, відчути один одного з точки зору професіоналізму та підготовки, а з часом можна збільшувати навантаження та проговорити план тренувань.

Ознаки того, що тренер не кваліфікований

Є кілька так званих червоних прапорців, які свідчать про некомпетентність тренера у справі. Важливо, аби ти також розумів/(-ла), що це не особливості гарного тренування.

Тренер заставляє терпіти біль та дискомфорт;

Тренер не дозволяє відпочивати чи пити воду під час тренування;

Тренер принижує та пускає неприпустимі коментарі стосовно твоєї роботи чи твоєї зовнішності;

Тренер займається кількома клієнтами одночасно;

Тренер призначає БАДи, пігулки, ставить діагнози;

Тренер складає дієту та раціон.

Якщо ж тобі більше до вподоби тренуватися вдома — не біда! Раніше ми розповідали, як займатися спортом вдома, аби не нашкодити організму та мати бажаний результат.

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