Стиль життя

Вчені виявили, як змінюється мозок людини після 50 років

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Вересня 2026, 16:00 4 хв.
Після 50 років мозок перебудовується: вчені виявили зміни клітин і геному
Фото Pexels

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