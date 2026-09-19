Нігті можуть вказувати на приховану хворобу: на що звернути увагу

Перші зміни, які відбуваються в організмі під час розвитку захворювання, можуть проявитися назовні задовго до кричущих симптомів, із якими хворий вже звертається до лікарні. Так звані попереджувальні знаки щодо проблем зі здоров’ям можна побачити навіть на нігтях.

Що у зовнішньому вигляді нігтів може вказувати на розвиток хвороби в організмі розповідає видання Science Alert.

Нігті заздалегідь можуть вказувати на розвиток хвороби

Біля основи нігтів є лунули — ділянки у формі півмісяця, які зазвичай мають білий відтінок. Але часом ці ділянки стають червонуватого кольору, що може свідчити про певні проблеми в організмі людини.

Зазначається, що американські дослідники побачили зв’язок між червонуватими лунулами та низкою захворювань, серед яких може бути серцева недостатність, цироз печінки та ревматоїдний артрит.

Наразі нема даних щодо причин зв’язку між почервонінням лунули та розвитком хвороби, однак просто так ці ділянки нігтів червоніють рідко, здебільшого це відбувається на фоні негативних змін в організмі.

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Також дослідники вважають, що червонуваті лунули можуть бути пов’язані із захворюваннями сполучної тканини, але не у всіх людей з цими захворюваннями наявні червоні лунули, і не у всіх власників червоних лунул знаходять відповідну проблему.

Говорити про системне захворювання є сенс, коли почервоніння спостерігається одразу на кількох нігтях, а не на одному. Якщо колір змінила лише одна лунула, тоді причиною може бути якась піднігтьова проблема — місцевий кровоилив, пухлина під нігтем або інфекція.

Окрім червоного, лунула також буває синьою, що може опесередковано свідчити про цукровий діабет. Коричнева лунула може вказувати на захворювання нирок. Головне у такому разі, не ігнорувати зміну природнього кольору, а знайти можливу причину нового забарвлення.

Раніше ми повідомляли про те, що кровоточивість ясен може бути ознакою серйознішого захворювання.

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