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Нігті можуть вказувати на приховану хворобу: на що звернути увагу

Марина Слизовська, редакторка сайту 19 Вересня 2026, 16:00 2 хв.
Нігті можуть вказувати на хворобу
Фото Pexels

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