Чому болять нігті після манікюру: причини і коли потрібно знімати покриття

Сходила на манікюр, а після процедури замість радощів — відчуття болю? Інколи буває так, що нігті болять після манікюру. І насправді — це дуже тривожний сигнал. Аби не допустити хвороб на нігтях чи інших неприємних симптомів, читай, що робити.

Вікна-Новини розпитали сертифіковану майстриню та викладачку школи манікюру у США Каріну Килюшик про те, чому болять нігті після манікюру, чи завжди проблема у майстрі — і що робити зі свіжим покриттям.

Болять нігті після манікюру: причини

Каріна ділиться, за свій багаторічний досвід до неї не раз зверталися з такою проблемою після інших майстрів. Вона додає, що досі є популярною думка, що манікюр шкодить нігтям. Це не зовсім так.

Боліти нігті після манікюру можуть за різних причин. Серед них найчастішими є такі:

перепиляна нігтьова пластина — такої помилки може припуститися як майстер-новачок, так і ми самі, якщо неправильно знімаємо гель-лак удома. До речі, ми ділилися, як правильно знімати гель-лак у домашніх умовах.

відривання покриття — інколи клієнти відривають шар гель-лаку, що пошкоджує пластину нігтя;

алергія на матеріали (у такому випадку біль супроводжується свербінням пальців);

сильний тиск на пластину під час відсування чи обрізання кутикули;

опік нігтьової пластини у лампі;

агресивні засоби, які використовує майстер.

У деяких випадках клієнти мають від природи тонкі і слабкі нігті, а тому сильніше відчувають усі процедури на собі.

У цих випадках нігті болітимуть доволі довго, доки не відновляться верхні пошкоджені шари, — пояснює майстер.

Крім усього, біль нігтьової пластини може вказувати на ряд хвороб:

Грибок — якщо з’являється жовтизна, потовщення, ламкість. Запалення (пароніхія) — з’являється почервоніння, пульсуючий біль, набряк. Псоріаз чи екзема — супроводжуються змінами форми/поверхні нігтя. Проблеми з кровообігом — біль виникає без видимих причин. Авітаміноз — слабкі нігті, мають розшарування.

І, насправді, жодну з цих проблем не може і не повинен розв’язувати майстер манікюру. У кожному з цих випадків ми можемо тільки порекомендувати клієнту звернутися до лікаря професіонала — дерматолога або подолога, які нададуть відповідну допомогу.

Чи завжди винен майстер у тому, що болять нігті

Каріна Килюшик пояснює, що не завжди є вина майстра в тому, що клієнт після процедури відчуває біль.

Може бути винен майстер — якщо перепиляв пластину, перегрів фрезою, не врахував індивідуальні особливості.

А клієнти перед процедурою мають попереджати, на які речовини мають алергії. Алергія на манікюрі може трапитися на матеріали, компоненти HEMA, кислотний праймер та інші речовини.

Навіть найкращий майстер з великим досвідом не зможе передбачити алергічну реакцію, якщо клієнт про неї не знає. У випадку алергічної реакції потрібно зняти покриття і порекомендувати догляд.

Однак доволі часто клієнти намагаються самостійно зняти покриття, чим шкодять нігтьовій пластині. Також мають вплив удари, нехтування доглядом за руками, використання агресивної хімії для дому.

Знімати покриття чи ходити далі

Якщо після походу до майстра на манікюр у тебе почали боліти нігті, є кілька варіантів, що слід зробити.

Якщо біль сильний, пече або пульсує — краще зняти покриття у майстра або подолога.

У випадку, коли біль терпимий і помірний, можна зберегти покриття і використовувати зволожувальні засоби, креми. Не гризи та не травмуй нігті. Три дні спостерігай, і якщо біль не мине — потрібно знімати гель-лак.

Якщо з’явилися набряки або гній — обов’язково до лікаря!

Майстриня ділиться, що краще не чекати, що біль пройде самостійно, а за найменшої підозри йти до лікаря.

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Як переконатися, що майстер не пошкоджує нігтьову пластину

Твоя пильність — найкращий захист, пояснює майстриня манікюру. Тож переконатися, що майстер не пошкоджує нігтьову пластину під час манікюру і все робить правильно, можна за такими пунктами:

Тобі не болить і не пече під час процедури. Майстер використовує м’яку (180 грит), а не металеву пилку. Фреза не стоїть довго на одному місці. Покриття знімається делікатно, не здирається. Майстер не перепилює до м’якості нігтя. Майстер використовує брендові, сертифіковані матеріали. Майстер охайний, використовує стерильні інструменти.

Проте якщо тобі довелося стикнутися з болем після процедури, краще вибрати іншого майстра на наступний раз (за умови, якщо ти самостійно не пошкодила нігтьову пластину).

Якщо нігті болять, досвідчений майстер зробить відновлювальну процедуру і порадить домашній догляд за нігтями.

Як укріпити нігті: поради майстра манікюру

Аби нігтьова пластина була здорової товщини, не стоншувалася і не боліла під час манікюру, ти можеш поступово укріплювати свої нігті. Майстриня радить найкращий варіант:

З найбільш поширених наразі є декілька варіантів, які допомагають у відновленні нігтів після травматичного зняття та агресивного манікюру. Це IBX-терапія або зміцнювальні прозорі бази з кератином та вітамінами.

Також необхідно повністю зняти гель-лак щонайменше на 1-2 тижні. Це потрібно для того, аби живити нігтьову пластину через пошкоджені верхні шари.

Використовуй олійку для кутикули 1-3 рази на день. Наступного разу звернися до кваліфікованого майстра, який має хороші відгуки. Він зможе укріпити нігті за допомогою спеціального біогелю або зміцнювальної бази, що дасть нігтикам делікатно відновлюватися під покриттям.

А якщо ти саме в пошуках красивого дизайну манікюру, ми ділилися ідеями літнього френчу.

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