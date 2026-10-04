Вчені з’ясували, як спільна вечеря впливає на рівень цукру в крові

Спільна вечеря може бути корисною не лише для настрою, а й для організму. Дослідники з’ясували, що в присутності близької людини рівень цукру в крові після їжі підвищується не так сильно, а потім швидше повертається до початкових показників.

Результати дослідження опублікували в науковому журналі Science Advances. Науковці вивчали, як присутність іншої людини впливає на фізіологічні реакції організму. Виявилося, що певні відмінності помітні не лише під час їжі, а й у ситуаціях, пов’язаних із холодом і стресом.

Як присутність близької людини впливає на рівень цукру

В експерименті взяли участь 108 людей. Кожному пропонували з’їсти трохи більше ніж 100 грамів білого пшеничного хліба. Після цього протягом двох годин дослідники відстежували зміни рівня глюкози в крові.

Експеримент проводили у двох умовах: учасники їли наодинці, а потім — у присутності близької людини. Результати порівнювали, щоб з’ясувати, чи впливає соціальне оточення на реакцію організму після їжі.

З’ясувалося, що під час спільного прийому їжі рівень цукру підвищувався менше, а до початкових показників повертався швидше.

Це свідчить про те, що реакція організму на їжу може залежати не лише від її складу та кількості, а й від обставин, у яких людина їсть.

Як організм реагує на холод і стрес у присутності інших

Дослідники вирішили перевірити, чи обмежується цей ефект травленням. Для цього вони провели додаткові експерименти, під час яких оцінювали реакції організму на холод і стресові ситуації.

У дослідженні реакції на холод взяли участь 116 людей. Науковці спостерігали, як організм регулює температуру наодинці та в присутності партнера. Коли поруч була близька людина, терморегуляція відбувалася ефективніше. Фізичний контакт міг додатково впливати на цей процес, однак певні відмінності спостерігали й без дотиків.

В іншому експерименті вивчали фізіологічні реакції на стрес у 115 дорослих і 56 пар мати — немовля. У присутності іншої людини реакція збудження організму, зокрема пов’язана з потовиділенням, була менш вираженою. Крім того, після стресового випробування показники швидше поверталися до початкового рівня.

Що таке соціальна фізіологія

Автори дослідження пропонують розглядати отримані результати в межах концепції соціальної фізіології. Вона передбачає, що присутність інших людей може впливати на те, наскільки ефективно організм підтримує внутрішню рівновагу.

Раніше науковці вже виявляли зв’язок між самотністю та різними проблемами зі здоров’ям. Дослідження на тваринах, наприклад, показували, що соціальна ізоляція може впливати на обмін речовин, посилювати реакції на стрес і порушувати роботу імунної системи.

У людей самотність також пов’язують із порушеннями регуляції рівня цукру в крові та підвищеним ризиком розвитку діабету другого типу.

Нове дослідження доповнює ці дані: науковці змогли безпосередньо порівняти фізіологічні реакції людей, які їли наодинці та в компанії близької людини.

Водночас результати не означають, що спільні прийоми їжі гарантовано запобігають діабету або можуть замінити лікування. Дослідники оцінювали короткострокові фізіологічні реакції в експериментальних умовах. Щоб з’ясувати, як регулярне спілкування з близькими впливає на здоров’я в довгостроковій перспективі, потрібні додаткові дослідження.

Однак отримані дані свідчать, що соціальні зв’язки можуть відігравати важливішу роль у роботі організму, ніж вважали раніше.

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