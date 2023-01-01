Болить горло? Рецепти дієвих полоскань, які знімуть біль та вб’ють бактерії в домашніх умовах

Зимовий авітаміноз та ослаблений імунітет дають про себе знати у вигляді застуд. Неприємні симптоми підвищеної температури та нежитю, загальної слабкості можуть доповнитися ще й болем у горлі.

Щоб полегшити неприємні відчуття у горлі, до призначених лікарем препаратів можеш додати ще й полоскання. Вони знизять больові відчуття та заспокоять гострий біль при ковтанні.

Лікарка-інфекціоністка Олена Соколова розповіла журналістам Фактів, чим можна полоскати горло, та поділилася кількома дієвими поєднаннями розчинів для полоскання.

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Чому полоскання ефективні

Полоскання та змащування горла — важливий етап у лікуванні. До того ж він ефективніший за таблетки, оскільки діє локально, запевняють отоларингологи.

Олена Соколова підтвердила це і додала, що полоскання горла позитивно впливає на травмовану або запалену слизову оболонку та заспокоює її.

Також воно нейтралізує бактерії, чим і допомагає лікуванню інфекційно-запальних захворювань горла.

Щоб ти відчув(-ла) позитивний ефект від полоскань, треба повторювати процедуру з теплим і свіжим розчином щогодини. Адже від частоти ополіскувань залежить результат лікування. А які рецепти для полоскань існують, читай далі.

Відвар із трав

Колись не було медикаментів, тому відповідь на запитання, чим полоскати горло, була очевидна — відваром із трав. Його потрібно приготувати заздалегідь. Для приготування використовують ромашку, ехінацею, кору дуба, шавлію чи звіробій.

Кора дуба тут займає особливе місце, адже володіє вираженими протимікробними й протизапальними властивостями, завдяки чому швидко знімає біль.

Технологія приготування трав’яних настоянок:

Зазвичай два пакетики, або 2 ст. л. сушеної трави треба залити 400 мл окропу. Коли відвар настоїться 30 хв, проціди його крізь сито або марлю чи дістань пакетики з травами — і розчин для полоскання горла готовий.

Перед процедурою відвар слід підігріти.

Розчини з медпрепаратів

Для таких розчинів для полоскання використовують спиртові настоянки, які слід розчиняти відповідно до інструкції. Основними препаратами у їхньому складі є прополіс, хлорофіліпт, евкаліпт, календула або ж ротокан.

До прикладу, чайну ложку прополісу, хлорофіліпту чи ротокану можна розчинити у 200 мл води, а евкаліпт — у пропорції 10-15 крапель на цю ж порцію води.

Прополіс виступає як антибактеріальний і протизапальний засіб, тож буде ефективним у боротьбі з болем та бактеріями.

Окремо можна виокремити розчин фурациліну. Для полоскання горла з цим препаратом треба одну таблетку з концентрацією речовини у 20 мг розчинити у 100 мл гарячої води. Полоскати горло таким розчином слід три – чотири рази на добу.

Ефірна олія

Ефірна олія чайного дерева ефективно вбиває бактерії, віруси та навіть грибки. Крім того, розчин має тонізувальну і протизапальну дію.

Відомо, що ефірні олії нерозчинні у воді, тому доведеться застосувати хитрощі з хімії, щоб зробити розчин для полоскання.

П’ять крапель ефірної олії нанеси на половину чайної ложки солі або соди. Отриману суміш ти зможеш розчинити у склянці теплої води. Після цього розчин буде повністю готовий для полоскання.

Куркума та імбир

Ці складники у натуральному вигляді запобігають зростанню хвороботворних бактерій.

Для приготування розчину натри сухий корінь імбиру, щоб отримати чайну ложку порошку. У такій же пропорції всип до місткості куркуму і залий 200 мл окропу.

Залиш суміш на 30 хв, щоб вона настоялася, а інгредієнти встигли віддати свої корисні властивості. Після цього пропусти рідину через сито і приступай до полоскання.

Якщо такий варіант виглядає для тебе надто енергозатратним, є альтернатива: до 500 мл киплячої води всип 1 ч. л. куркуми та 0,5 ч. л солі. Залиш настій на 20 хв, після чого можна полоскати п’ять – шість разів на день.

Пам’ятай, завжди потрібно консультуватися з лікарем. Адже респіраторні захворювання без належного лікування можуть набути ознак серйознішого захворювання.

Полоскання може бути лише додатковим засобом симптоматичного лікування до основного курсу, прописаного лікарем.

Нещодавно лікарка Мар’яна Кудрявцева розповіла, що робити, коли болить горло, та чи справді ефективні полоскання. Деталі читай у матеріалі.

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