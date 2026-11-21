Болить горло? Рецепти дієвих полоскань, які знімуть біль та вб’ють бактерії в домашніх умовах

Авітаміноз та ослаблений імунітет часто дають про себе знати у вигляді застуд навіть влітку. Неприємні симптоми підвищеної температури та нежитю, загальної слабкості можуть доповнитися ще й болем у горлі.

Щоб полегшити неприємні відчуття у горлі, до призначених лікарем препаратів можеш додати ще й полоскання. Вони знизять больові відчуття та заспокоять гострий біль при ковтанні.

Лікарка-інфекціоністка Олена Соколова розповіла журналістам Фактів, чим можна полоскати горло, та поділилася кількома дієвими поєднаннями розчинів для полоскання.

Чому полоскання ефективні

Полоскання та змащування горла — важливий етап у лікуванні. До того ж він ефективніший за таблетки, оскільки діє локально, запевняють отоларингологи.

Олена Соколова підтвердила це і додала, що полоскання горла позитивно впливає на травмовану або запалену слизову оболонку та заспокоює її.

Також воно нейтралізує бактерії, чим і допомагає лікуванню інфекційно-запальних захворювань горла.

Щоб ти відчув(-ла) позитивний ефект від полоскань, треба повторювати процедуру з теплим і свіжим розчином щогодини. Адже від частоти ополіскувань залежить результат лікування. А які рецепти для полоскань існують — читай далі.

Відвар із трав

Колись не було медикаментів, тому відповідь на запитання, чим полоскати горло, була очевидна — відваром із трав. Його потрібно приготувати заздалегідь. Для приготування використовують ромашку, ехінацею, кору дуба, шавлію чи звіробій.

Кора дуба тут займає особливе місце, адже володіє вираженими протимікробними й протизапальними властивостями, завдяки чому швидко знімає біль.

Технологія приготування трав’яних настоянок:

Зазвичай два пакетики, або 2 ст. л. сушеної трави треба залити 400 мл окропу. Коли відвар настоїться 30 хв, проціди його крізь сито або марлю чи дістань пакетики з травами — і розчин для полоскання горла готовий.

Перед процедурою відвар слід підігріти.

Розчини з медпрепаратів

Для таких розчинів використовують спиртові настоянки, які слід розчиняти у воді відповідно до інструкції. Основними їхніми складниками є прополіс, хлорофіліпт, евкаліпт, календула або ж ротокан.

До прикладу, чайну ложку прополісу, хлорофіліпту чи ротокану можна розчинити у 200 мл води, а евкаліпт — у пропорції 10-15 крапель на цю ж порцію води.

Прополіс є антибактеріальним і протизапальним засобом, тож буде ефективним у боротьбі з болем та бактеріями.

Окремо можна згадати й про розчин фурациліну. Для полоскання горла з цим препаратом треба одну таблетку з концентрацією речовини у 20 мг розчинити у 100 мл гарячої води. Полоскати горло таким розчином слід три – чотири рази на добу.

Ефірна олія

Ефірна олія чайного дерева ефективно вбиває бактерії, віруси та навіть грибки. Крім того, розчин має тонізувальну і протизапальну дію.

Відомо, що ефірні олії нерозчинні у воді, тому доведеться застосувати хитрощі з хімії, щоб зробити розчин для полоскання.

П’ять крапель ефірної олії нанеси на половину чайної ложки солі або соди. Отриману суміш ти зможеш розчинити у склянці теплої води. Після цього розчин буде повністю готовий для полоскання.

Куркума та імбир

Ці складники у натуральному вигляді запобігають зростанню хвороботворних бактерій.

Для приготування розчину натри сухий корінь імбиру, щоб отримати чайну ложку порошку. У такій же пропорції всип до місткості куркуму і залий 200 мл окропу.

Залиш суміш на 30 хв, щоб вона настоялася, а інгредієнти встигли віддати свої корисні властивості. Після цього пропусти рідину через сито і розпочинай полоскання.

Якщо такий варіант виглядає для тебе надто енергозатратним, є альтернатива: до 500 мл киплячої води всип 1 ч. л. куркуми та 0,5 ч. л солі. Залиш настій на 20 хв, після чого можна полоскати п’ять-шість разів на день.

Пам’ятай, завжди потрібно консультуватися з лікарем. Адже респіраторні захворювання без належного лікування можуть набути ознак серйознішого захворювання.

Коли звертатися до лікаря

Звичайне полоскання — лише полегшення симптомів, але не лікування.

Воно може бути лише додатковим засобом симптоматичного лікування до основного курсу, прописаного лікарем.

Невідкладно звернись до лікаря, якщо:

маєш біль сильний;

горло “закривається”;

важко ковтати;

температури;

висип;

кров;

якщо симптоми не минають протягом кількох днів.

Антибіотики не допомагають, коли застуду викликали віруси, але можуть бути потрібні при бактеріальних інфекціях — за призначенням лікаря.

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