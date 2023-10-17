Харчування справді має значення! Чим знизити холестерин у домашніх умовах — перелік продуктів

Якщо аналізи показали високий холестерин, зменшити його можна досить швидко. Харчування має найбільший вплив на наш організм, тому ми розповімо, чим знизити холестерин — повний перелік продуктів, які допоможуть.
Холестерин — це жироподібна речовина, яка накопичується в клітинах нашого організму. Високий або підвищений холестерин загрожує розвитком серцево-судинних захворювань, осіданням холестерину на стінках судин.
Є два види холестерину — корисний та шкідливий. Це ліпопротеїни, що є поєднанням жирів та білків, вони транспортують холестерин у кров. “Поганий” холестерин — той, що має низьку щільність. Він утворює холестеринові бляшки та закорковує судини.
Ліпопротеїни високої щільності, тобто хороший холестерин, розщеплює холестерин низької щільності у печінці. Скорегувати рівень холестерину в організмі можна за допомогою правильно підібраного харчування.
Продукти, що допоможуть знизити холестерин, такі:
Важливо звернутися до лікаря, аби спеціаліст підібрав тобі індивідуальне харчування за потребами твого організму та результатами аналізів.
Щоб знизити холестерин, прибери з раціону такі продукти:
Крім підбору продуктів, знизити холестерин можна за допомогою спортивних навантажень, відмови від куріння та алкоголю, слідкувати за ІМТ, та щорічно відвідувати чек-ап організму.
Раніше ми розповідали про три зовнішні ознаки високого холестерину.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.