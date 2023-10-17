Харчування справді має значення! Чим знизити холестерин у домашніх умовах — перелік продуктів

Якщо аналізи показали високий холестерин, зменшити його можна досить швидко. Харчування має найбільший вплив на наш організм, тому ми розповімо, чим знизити холестерин — повний перелік продуктів, які допоможуть.

Чим знизити холестерин: повний перелік продуктів

Холестерин — це жироподібна речовина, яка накопичується в клітинах нашого організму. Високий або підвищений холестерин загрожує розвитком серцево-судинних захворювань, осіданням холестерину на стінках судин.

Є два види холестерину — корисний та шкідливий. Це ліпопротеїни, що є поєднанням жирів та білків, вони транспортують холестерин у кров. “Поганий” холестерин — той, що має низьку щільність. Він утворює холестеринові бляшки та закорковує судини.

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Ліпопротеїни високої щільності, тобто хороший холестерин, розщеплює холестерин низької щільності у печінці. Скорегувати рівень холестерину в організмі можна за допомогою правильно підібраного харчування.

Продукти, що допоможуть знизити холестерин, такі:

риба — скумбрія, лосось, сардини, оселедець;

злакові та крупи — гречка, вівсянка, ячмінь, цілозерновий хліб, висівки;

фрукти та ягоди з кісточками — вишня, черешня, слива, персик, абрикос, малина;

морква;

горіхи та насіння;

бобові;

олія авокадо, льону, оливкова;

кефір та ряжанка, домашні йогурти;

Важливо звернутися до лікаря, аби спеціаліст підібрав тобі індивідуальне харчування за потребами твого організму та результатами аналізів.

Щоб знизити холестерин, прибери з раціону такі продукти:

жирне м’ясо — свинину та баранину;

ковбасу, копчені продукти;

засмажені продукти з великою кількістю спецій;

жирні молочні продукти;

випічку та білий хліб;

соуси, цукор та шоколад, магазинні пасти;

газовані солодкі напої.

Крім підбору продуктів, знизити холестерин можна за допомогою спортивних навантажень, відмови від куріння та алкоголю, слідкувати за ІМТ, та щорічно відвідувати чек-ап організму.

Раніше ми розповідали про три зовнішні ознаки високого холестерину.

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