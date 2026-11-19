Харчування справді має значення! Чим знизити холестерин у домашніх умовах — перелік продуктів

Якщо аналізи показали високий холестерин, зменшити його можна досить швидко. Харчування має найбільший вплив на наш організм, тому ми розповімо, чим знизити холестерин — повний перелік продуктів, які допоможуть.

Чим знизити холестерин: повний перелік продуктів

Холестерин — це жироподібна речовина, яка накопичується в клітинах нашого організму. Високий або підвищений холестерин загрожує розвитком серцево-судинних захворювань, осіданням холестерину на стінках судин.

Є два види холестерину — корисний та шкідливий. Це ліпопротеїни, що є поєднанням жирів та білків, вони транспортують холестерин у кров. “Поганий” холестерин — той, що має низьку щільність. Він утворює холестеринові бляшки та закорковує судини.

Ліпопротеїни високої щільності, тобто хороший холестерин, розщеплює холестерин низької щільності у печінці. Скорегувати рівень холестерину в організмі можна за допомогою правильно підібраного харчування.

Продукти, що допоможуть знизити холестерин, такі:

риба — скумбрія, лосось, сардини, оселедець;

злакові та крупи — гречка, вівсянка, ячмінь, цілозерновий хліб, висівки;

фрукти та ягоди з кісточками — вишня, черешня, слива, персик, абрикос, малина;

морква;

горіхи та насіння;

бобові;

олія авокадо, льону, оливкова;

кефір та ряжанка, домашні йогурти;

Важливо звернутися до лікаря, аби спеціаліст підібрав тобі індивідуальне харчування за потребами твого організму та результатами аналізів.

Щоб знизити холестерин, прибери з раціону такі продукти:

жирне м’ясо — свинину та баранину;

ковбасу, копчені продукти;

засмажені продукти з великою кількістю спецій;

жирні молочні продукти;

випічку та білий хліб;

соуси, цукор та шоколад, магазинні пасти;

газовані солодкі напої.

Крім підбору продуктів, знизити холестерин можна за допомогою спортивних навантажень, відмови від куріння та алкоголю, слідкувати за ІМТ, та щорічно відвідувати чек-ап організму.

Як готувати їжу, щоб знизити рівень холестерину

Навіть ті продукти, які призначені для зниження холестерину, можуть втратити свої корисні властивості, якщо їх неправильно приготувати. Тому для здоров’я твоїх судин радимо дотримуватися таких простих правил:

Надавай перевагу варінню, тушкуванню, запіканню та приготуванню на парі. Уникай смаження на великій кількості олії чи смальцю. Обирай правильний посуд: сковорідки з антипригарним покриттям дозволяють готувати з мінімальною кількістю олії або взагалі без жиру. Не використовуй повторно олію після смаження. Видаляй зайвий жир та шкірку під час приготування м’яса. Особливо це стосується курятини. Ці частини птиці мають найбільшу кількість насичених жирів. Заправляй салати рослинними оліями: оливковою, лляною, кунжутною тощо.

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