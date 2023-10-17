Здоров'я та краса

Харчування справді має значення! Чим знизити холестерин у домашніх умовах — перелік продуктів

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 17 Жовтня 2023, 14:30
Чим знизити холестерин: повний перелік продуктів
Фото: Unsplash

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Харчування справді має значення! Чим знизити холестерин у домашніх умовах — перелік продуктів
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