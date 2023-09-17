Здоров'я та краса

Кожен четвертий страждає від цього! Як оцінити власну вагу та що робити, якщо вона більша за норму — інструкція

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Вересня 2023, 20:00
Як оцінити власну вагу та що робити, якщо вона вища за норму
Фото: Unsplash

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