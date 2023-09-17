Кожен четвертий страждає від цього! Як оцінити власну вагу та що робити, якщо вона більша за норму — інструкція

Майже два мільярди людей у світі, тобто приблизно кожен четвертий, має надмірну вагу. Вона шкодить здоров’ю. Для України ця проблема є також актуальною, тому Міністерство охорони здоров’я поділилося інструкцією, як оцінити власну вагу та що робити, якщо вона вища за норму.

Як оцінити власну вагу та що робити, якщо вона вища за норму

Великий відсоток жирової тканини в тілі дуже небезпечний для здоров’я. Аби перевірити, чи загрожує надмірна вага твоєму здоров’ю, можна застосувати індекс маси тіла (ІМТ). Якщо ти не вмієш робити це самостійно, можна звернутися до сімейного лікаря.

Аби виміряти індекс маси тіла, потрібно застосувати таку формулу: ІМТ = вага (кг) ÷ квадрат зросту (м). Ця формула вираховує за параметрами тіла, чи є в тебе надлишок ваги і чи здорова вона.

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Наприклад, якщо твій зріст 170 см, а вага — 70 кг, то ІМТ = 70 ÷ (1,7 х 1,7) = 24,2.

Важливо, що використовувати формулу ІМТ можна лише для дорослих, старших за 18 років. Для обчислення індексу маси тіла дітей потрібно враховувати стать і вік. Також ІМТ не застосовують для вагітних жінок.

Значення ІМТ — яка вага здорова

ІМТ менший за 18,5 — недостатня вага;

ІМТ від 18,5 до 24,9 — ідеальний, це діапазон здорової ваги;

ІМТ від 25,0 до 29,9 — надмірна вага;

ІМТ 30,0 і вищий — ожиріння.

Однак орієнтуватися лише на показники індексу маси тіла не варто. Вони не відображають повну картину здоров’я людини, або ж не можуть вказувати на інші хвороби. Якщо вага занадто низька чи надмірна, краще звернутися до лікаря для більш точних діагнозів.

Поширеною проблемою є абдомінальний жир. Тобто, жирові відкладення на животі. Це підвищує ризики цукрового діабету, високого тиску та серцево-судинних захворювань. Перевірити, чи в нормі твій обхват талії можна так:

СОТ = обхват талії трохи вище пупка (см) ÷ зріст (см).

Співвідношення об’єму талії до зросту 0,5 або більше свідчать про те, що ти маєш підвищені ризики для здоров’я, — пишуть у МОЗ.

Ожиріння скорочує життя у середньому на 3-10 років, супроводжується захворюваннями. Воно може впливати на якість життя, ментальні проблеми тощо.

Варто пам’ятати, що надлишок чи недостатня вага можуть бути викликані рядом чинників, які впливають на тебе — генетичні, харчові звички, прийом ліків, захворювання. Для пошуку причини потрібно звернутися до лікаря.

Раніше ми розповідали, як безпечно набрати вагу, якщо вона недостатня.

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