“Сину 12 років, має зайву вагу. Що допоможе йому схуднути?”

Підлітки постійно ростуть, адже ростуть і їхні організми. Якщо дитина просить багато їжі, харчується надмірно й не завжди корисно — дивись у нашому матеріалі, чим небезпечна зайва вага у підлітків і як скорегувати харчування.

Зайва вага у підлітків: як скорегувати харчування

Лікарка-дієтологиня Тетяна Лакуста розповіла Вікнам про причини зайвої ваги в підлітків та шляхи розв’язання проблеми.

У підлітковому віці організм потребує значно більше їжі, ніж до цього. Дієтологиня вважає нормою те, що діти їдять багато, адже це природна потреба організму.

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Чимало підлітків у пубертатний період стрімко набирають вагу. Це пов’язано зі змінами ендокринної і статевої системи, а також метаболізму.

Перед стрибком зросту, який має відбутись, у дитини може накопичуватись фертильний жир — це такі відкладення в тілі, що компенсуватимуть різкий стрибок зросту в найближчі роки.

Наявність фертильного жиру спрощує процес стрибків у зрості на десять і більше сантиметрів за рік. Організм накопичує запас жиру заздалегідь, тому не потрібно бити на сполох, якщо дитина набрала кілька зайвих кілограмів.

Чи можна забороняти підліткам багато їсти

Обмеження або заборона певних продуктів є значним стресом для організму підлітка. Проте якщо ситуація набула стадії ожиріння і це діагностував лікар, є привід для корекції харчування та рухової активності.

Підліткам не можна занадто скорочувати порції їжі, бо їхній організм потребує великої кількості поживних речовин для розвитку й енергії. Найкраще відвідати дієтолога, який індивідуально скорегує план харчування, бо універсальних правил для всіх немає.

Харчування підлітка має бути збалансованим за принципом Гарвардської тарілки. Також Тетяна Лакуста радить не забороняти дітям їсти улюблені продукти.

Не варто забувати і про їжу для радості. Це те, що їм смакує і може бути не обов’язково задовільним для батьків, — пояснює лікарка.

Це робить дитину соціально адаптованою, адже люди навколо їдять таку їжу.

Коли дитина має надмірну вагу і її обмежують, вона буде обманювати, але їсти бажане. Тому краще “легалізувати” улюблені продукти та домовитися про їх кількість.

Обов’язковою складовою корекції ваги підлітків має бути рухова активність. Завдання батьків тут — змотивувати. Мотивація до спорту допомагає дітям сформувати навички, як підтримувати здорову вагу. Це неодмінно допоможе залишатися в гарній формі.

Раніше ми розповідали, як привчити дитину їсти овочі.

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