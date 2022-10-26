Поради
Ексклюзив

“Сину 12 років, має зайву вагу. Що допоможе йому схуднути?”

Відповідає
“Сину 12 років, має зайву вагу. Що допоможе йому схуднути?”
Тетяна Лакуста

Лікарка-дієтологиня, терапевтка

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 26 Жовтня 2022, 13:00
Зайва вага у підлітка: поради дієтолога, як допомогти схуднути підлітку
Фото: Unsplash

Поради

“Сину 12 років, має зайву вагу. Що допоможе йому схуднути?”
Відповідає
“Сину 12 років, має зайву вагу. Що допоможе йому схуднути?”
Тетяна Лакуста
Лікарка-дієтологиня, терапевтка

“Друзі кажуть, у мене депресія. Чи можна вилікувати її без пігулок?”
Відповідає
Олександр Іванов
Олександр Іванов
Психіатр, сексолог і нарколог

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Відповідає
Вікторія горбунова
Вікторія Горбунова
Докторка психологічних наук, психотерапевтка, авторка книжок з виховання дитини

“Як мені пити та не п’яніти? Чи допоможе масло та чорне вугілля?”
Відповідає
Євген Скрипник
Євген Скрипник
Лікар-нарколог, психіатр вищої категорії, невролог

“Завжди після прийому їжі хочеться пити чай із солодким, чи можна так робити?”
Відповідає
Регина Бобина нутрициолог
Регіна Бобіна
Нутриціологиня, Instagram-блогерка.

“Погано сплю вночі. Чи є продукти, які можуть покращити сон?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт
Як лікувати депересію
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“Друзі кажуть, у мене депресія. Чи можна вилікувати її без пігулок?”

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