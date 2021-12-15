Овочі та фрукти незамінні в дитячому харчуванні. Крім вітамінів, вони містять багато корисної клітковини. Але часто буває так, що дитина відмовляється їсти овочі, бо вони їй “несмачні”.

Нутриціологиня, радниця UNICEF з питань харчування Анастасія Голобородько під час ефіру в Instagram розповіла, як привчити дитину їсти овочі.

— Якщо дитина не хоче їсти овочі, не треба її насильно змушувати, треба її заохочувати. Як це зробити?

Коли вся родина збирається на обід чи вечерю, на столі завжди має бути овочева тарілка. Там мають бути овочі, які у вас є: трішки петрушки, моркви, помідор — те, що є у вашому домі.

— Не треба змушувати: “Те доїж”, “Те тільки спробуй”. Ці овочі завжди мають бути у дитини перед очима. Вона буде бачити, як ви їсте ці овочі, й з часом сама захоче їх спробувати. Так згодом дитина почне їсти корисні овочі та фрукти, — переконана експертка.

— Чи можна їсти заморожені овочі? Вони теж корисні?

— Головне — вміти правильно заморожувати продукти. Звісно, якщо овочі будуть вкриті товстим шаром льоду і потім приготовані, тоді страва вийде водянистою та не дуже смачною. Але якщо все зробити правильно, то овочі будуть нічим не гірші за свіжі.

— Батьки роблять все найкраще для своїх дітей, зокрема хочуть привчити їх до правильного харчування, але не можуть знайти овочів у холодний період. Взимку крім капусти, буряка та моркви, в принципі, ніяких овочів немає, але є заморожені овочі, які збираються в сезон.

Це страшний міф, що заморожені овочі — це погано. Овочі нам потрібні тому, що там крім вітамінів є ще багато клітковини, яка дуже корисна для дитячого організму, — каже експертка.

Шеф-кухарі нагадують, що завжди можна знайти вихід зі складної ситуації та пропонувати їсти дітям зимові сезонні фрукти. Наприклад, цитруси, банани, яблука — взимку.

Щоб дитина була здоровою та щасливою, варто піклуватися не тільки про її харчування. Треба звертати увагу на її моральний стан, чи не втомлюється вона. Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як не перевантажити дитину гуртками.