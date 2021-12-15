Поради

“Як привчити дитину їсти овочі?”

Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько

Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Грудня 2021, 12:05
Як змусити дитину їсти овочі

Поради

“Друзі кажуть, у мене депресія. Чи можна вилікувати її без пігулок?”
Відповідає
Олександр Іванов
Олександр Іванов
Психіатр, сексолог і нарколог

“Як привчити дитину їсти овочі?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Чому ця “відьма” їсть і не товстіє?”
Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко
Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

“Купую дітям однакові іграшки, а вони все одно сваряться. Що робити?”
Відповідає
Олег Следь психолог та психотерапевт
Олег Следь
Психолог та психотерапевт

“Линяюча” білизна. Чому деякі речі залишають на шкірі барвник?”
Відповідає
Анна Ткаченко
Анна Ткаченко
Персональний стиліст, fashion-блогерка

“Як приготувати зефір в домашніх умовах?”
Відповідає
“Як привчити дитину їсти овочі?”
Євген Клопотенко
Кулінарний експерт та шеф-кухар
Загрозливе домінування: контроль чи піклування — психолог про те, як не перетнути межу
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Загрозливе домінування: контроль чи піклування — психолог про те, як не перетнути межу
Зарплата “в конверті”: як не лишитися ні з чим
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Зарплата “в конверті”: як не лишитися ні з чим