Поради

“Я хочу перевести трирічну доньку на вегетаріанство. Як правильно це зробити?”

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Юлія Поворознюк
Юлія Поворознюк

Дієтологиня і терапевтка

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Серпня 2022, 11:30
Детское вегетарианство
Фото: Pexels

Поради

“Я хочу перевести трирічну доньку на вегетаріанство. Як правильно це зробити?”
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