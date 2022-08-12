“Я хочу перевести трирічну доньку на вегетаріанство. Як правильно це зробити?”

Дитяче вегетаріанство небажане, тому що для росту малюка потрібен якісний білок з незамінними амінокислотами. Вони містяться в м’ясі, птиці, рибі, яйцях, сирах.

Дитина має їх вживати, інакше це загрожуватиме анемією, дефіцитом мінералів та амінокислот. Рано чи пізно це призведе до погіршення здоров’я та різноманітних діагнозів.

Якщо ти все-таки хочеш перевести дитину на вегетаріанство, то оптимальним варіантом є лактоововегетаріанство, яке дозволяє вживати молочні продукти та яйця. Це допоможе компенсувати амінокислоти.

Давай малюку білкові продукти в три прийоми їжі. Додатково доведеться приймати залізо, цинк, вітамін В12, омега-3. Серед рослинних продуктів варто вживати горіхи, насіння, бобові, зерна, зелені листові овочі, соєві. Але вони не зможуть замінити дітям повноцінні білкові продукти.

Зараз також дивляться

Деякі малюки мають алергію на певні замінники тваринних білків — горіхи та сою, наприклад. У такому разі ці продукти треба заміняти іншими горіхами та насінням, на які немає алергії.

Крім цього, діти мають вживати хоча б 150 г фруктів (можна розбити по 50 г тричі на день) і 150 г овочів.

Дитяче вегетаріанство та залізодефіцит

Багато дітей і дорослих мають залізодефіцит. Вегетаріанці, якщо вони не дотримуються збалансованого раціону, більш схильні до різноманітних інфекцій та вірусів.

Діти можуть відчувати слабкість, мати гіршу концентрацію уваги тощо. Для дитини важливо розробити правильний раціон.

Для того щоб уникнути залізодефіциту, дітям потрібно вживати хоча б тричі на тиждень червоне м’ясо, птицю або інші збагачені залізом продукти. Якщо є підозри на дефіцит заліза, треба піти до лікаря, здати аналізи й тоді вже визначатися з лікуванням.

Нагадаємо, раніше нутриціологиня розповіла, чим шкідливі сосиски у дитячому харчуванні.