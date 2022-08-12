Советы

“Я хочу перевести трехлетнюю дочь на вегетарианство. Как это правильно сделать?”

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Юлия Поворознюк
Юлия Поворознюк

Диетолог и терапевт

Елена Яковлева, редактор сайта 12 августа 2022, 11:30
Детское вегетарианство
Фото: Pexels

Советы

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