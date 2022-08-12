“Я хочу перевести трехлетнюю дочь на вегетарианство. Как это правильно сделать?”

Детское вегетарианство нежелательное, потому что для роста малыша требуется качественный белок с незаменимыми аминокислотами. Они содержатся в мясе, птице, рыбе, яйцах, сырах.

Ребенок должен их употреблять, иначе это чревато анемией, дефицитом минералов и аминокислот. Рано или поздно это приведет к ухудшению здоровья и различным диагнозам.

Если ты все же хочешь перевести ребенка на вегетарианство, то оптимальным вариантом является лактоововегетарианство, позволяющее употреблять молочные продукты и яйца. Это поможет восполнить аминокислоты.

Давай малышу белковые продукты в три приема пищи. Дополнительно придется принимать железо, цинк, витамин В12, омега-3. Из растительных продуктов следует употреблять орехи, семена, бобовые, зерна, зеленые листовые овощи, соевые. Но они не могут заменить детям полноценные белковые продукты.

Некоторые малыши страдают аллергией на определенные заменители животных белков — орехи и сою, например. В таком случае эти продукты следует заменять другими орехами и семенами, на которые нет аллергии.

Кроме того, дети должны употреблять минимум 150 г фруктов (можно разбить по 50 г трижды в день) и 150 г овощей.

Читать по теме Каша, которую точно полюбит ваш ребёнок: рецепты от Асмик Гаспарян

Детское вегетарианство и железодефицит

Многие дети и взрослые испытывают железодефицит. Вегетарианцы, если они не соблюдают сбалансированный рацион, более склонны к различным инфекциям и вирусам. Дети могут чувствовать слабость, иметь нарушения концентрации внимания и т.д. Для ребенка важно разработать правильный рацион.

Для того чтобы избежать железодефицита, детям нужно употреблять хотя бы трижды в неделю красное мясо, птицу или другие богатые железом продукты. Если есть подозрения на дефицит железа, следует пойти к врачу, сдать анализы и тогда уже определяться с лечением.

Напомним, ранее нутрициолог рассказала, чем вредны сосиски в детском питании.