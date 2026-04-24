В плену травмы: как изменилось отношение украинцев к ментальному здоровью в 2026 году

Полномасштабное вторжение изменило не только географию и быт украинцев, но и их отношение к психологическому состоянию. Общество адаптируется неравномерно: одни активно ищут профессиональную помощь, другие до сих пор полагаются на свою закаленность и поддержку близких. Острее всего этот разрыв проявляется между поколениями.

По данным Gradus Research и программы Ты как?, запрос на психологическую поддержку украинцев растет, однако реальное обращение к специалистам сдерживается самопомощью и стигмой — особенно среди старшего поколения.

Психологическая адаптация к длительному стрессу: почему старшее поколение реже обращается за помощью

Наиболее уязвимой, но одновременно самой открытой для помощи группой является молодежь от 14 до 24 лет. Уровень негативных эмоциональных состояний среди представителей поколения Z превышает 60% — самый высокий показатель в стране.

Подростки воспринимают визит к специалисту не как крайнюю точку, а возможность вернуть контроль над собственной жизнью. 14-летний Марк Сич из Кривого Рога отмечает:

Самое страшное в терапии — это встретиться лицом к лицу с собой, увидеть свои неидеальные стороны и принять их. Это больно, но без этого невозможно понять, кто ты на самом деле.

Молодежь все чаще отказывается от вредных установок о генетической устойчивости, понимая, что вынужденная выносливость — это не суперсила, а тяжелый опыт, требующий разработки.

Поколение миллениалов (25–34 года) является самым активным в обращениях к специалистам. Зато люди среднего возраста — поколение X — нередко попадают в ловушку ответственности: находясь под хроническим стрессом, они игнорируют собственные потребности, убеждая себя в том, что есть те, кому хуже, и сосредотачиваются на обеспечении детей и родителей.

Самая острая ситуация среди людей старше 55 лет. В этой категории фиксируется критический уровень ощущения безнадежности, однако они реже обращаются за помощью. Социокультурные барьеры и стигма побуждают их обращаться к семейным врачам или справляться своими силами.

Я, честно говоря, даже не могу представить, что такого должно произойти в моей жизни, чтобы я вдруг решил обратиться к психологу. За шестьдесят лет я проходил сквозь разные, порой чрезвычайно сложные ситуации, но всегда находил выход.

— делится Олег, 60 лет, из Винницкой области.

Психологиня фонда Голоса детей Елена Лисовая объясняет: сопротивление терапии – это не упрямство, а защитная реакция психики. В ее основе лежит страх потерять привычную “маску” и увидеть себя настоящим, а значит, уязвимым.

Этот механизм имеет и физиологическую основу: мозг работает по принципу сохранения энергии, а формирование новых нейронных связей требует колоссальных ресурсов, которым организм естественно сопротивляется.

В то же время, миф о закаленной нации, по мнению психологи, сегодня функционирует как форма коллективного отрицания — он поддерживает общественную устойчивость, но в то же время легитимирует игнорирование травмы.

Специалист также отмечает: травма войны деформирует всю семейную систему, и без привлечения к процессу восстановления родителей и старшего поколения ребенок возвращается в среду, где царит та же тревога.

Когда родители или старшее поколение находят в себе смелость выйти за пределы привычной маски и взять ответственность за свое состояние, это дает ребенку самое главное — чувство стабильности и разрешение на выздоровление,

– подчеркивает Елена.

Впрочем, даже среди старшего поколения появляются голоса, признающие ценность профессиональной помощи. 66-летняя Вера Бойко из Мариуполя убеждена:

К психологу следует идти не только тогда, когда вы уже в критическом состоянии. Напротив, специалисты должны быть доступны для решения любой проблемы, пока она еще не развалила жизнь.

По ее мнению, никакие разговоры с близкими не могут заменить работу со специалистом, имеющим опыт работы с конкретными травмами.

Постепенно “лед скрещивается” и среди старшего поколения: все чаще именно дети и внуки приводят бабушек и дедушек к психологу, открывая для них безопасное пространство для исцеления.

