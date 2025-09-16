Как скачать приложение Дія на мобильный телефон и зайти в аккаунт: пошаговая инструкция

Дія — это приложение и единственный портал государственных услуг, функционирующий в Украине для помощи украинцам. Читай в материале, как загрузить приложение на телефон и как зарегистрироваться в приложении.
Как скачать приложение Дія: пошаговая инструкция
Инструкция может несколько отличаться — это зависит от того, какие устройства ты используешь: Android или iPhone.
Дія на Android
- Открой приложение Play Маркет на телефоне;
- В открывшемся окне поиска введи Действие
- Выбери официальное приложение, нажми на него, и нажми Загрузить;
- Дождись загрузки, и открой приложение.
Дія на iPhone
- Открой приложение App Store на собственном смартфоне;
- Найди Действие и нажми Получить или Загрузить;
- После загрузки найди иконку приложения и открой его — теперь ты можешь ею пользоваться.
Как зарегистрироваться в Дії по телефону
Для полного доступа ко всем функциям и беспрепятственному использованию приложения следует выполнить этап регистрации. Он не займет много времени, а инструкция не отличается вне зависимости от твоего телефона:
- Открой загруженное приложение Дія на телефоне;
- Введи свой номер телефона для подтверждения;
- Получи в SMS-сообщении код подтверждения и введи его;
- Верифицируй личность с помощью возможных вариантов верификации (NFC или BankID).
Верификация через NFC
- В меню выбора вариантов верификации выбери NFC;
- Сфотографируй обратную сторону ID-карты;
- Приложи документ к собственному телефону с включенной функцией NFC;
- Подтверди свое лицо через PhotoID;
- Придумай код для входа в приложение, введи и подтверди его.
Верификация через BankID
- На главном экране приложения Дія нажми на иконку BankID — Дія перенаправит тебя в мобильное приложение банка для подтверждения авторизации.
- Введи номер телефона, пароль и подтверди вход.
- Введи код из SMS-сообщения, полученного по телефону.
- Придумай 4-значный код для входа в Дію.
Вот и все – теперь ты можешь свободно пользоваться Дією без всяких препятствий. Отметим, что раз в три месяца придется подтверждать свое лицо — инструкция такая же, как по верификации через NFC или BankID.
Иногда в приложении может не работать Дія.Підпис — читай в материале, по каким причинам Дія.Підпис не работает и что с этим делать.
