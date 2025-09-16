Как скачать приложение Дія на мобильный телефон и зайти в аккаунт: пошаговая инструкция

Дія — это приложение и единственный портал государственных услуг, функционирующий в Украине для помощи украинцам. Читай в материале, как загрузить приложение на телефон и как зарегистрироваться в приложении.

Как скачать приложение Дія: пошаговая инструкция

Инструкция может несколько отличаться — это зависит от того, какие устройства ты используешь: Android или iPhone.

Дія на Android

Открой приложение Play Маркет на телефоне; В открывшемся окне поиска введи Действие Выбери официальное приложение, нажми на него, и нажми Загрузить; Дождись загрузки, и открой приложение.

Дія на iPhone

Открой приложение App Store на собственном смартфоне; Найди Действие и нажми Получить или Загрузить; После загрузки найди иконку приложения и открой его — теперь ты можешь ею пользоваться.

Как зарегистрироваться в Дії по телефону

Для полного доступа ко всем функциям и беспрепятственному использованию приложения следует выполнить этап регистрации. Он не займет много времени, а инструкция не отличается вне зависимости от твоего телефона:

Открой загруженное приложение Дія на телефоне; Введи свой номер телефона для подтверждения; Получи в SMS-сообщении код подтверждения и введи его; Верифицируй личность с помощью возможных вариантов верификации (NFC или BankID).

Верификация через NFC

В меню выбора вариантов верификации выбери NFC; Сфотографируй обратную сторону ID-карты; Приложи документ к собственному телефону с включенной функцией NFC; Подтверди свое лицо через PhotoID; Придумай код для входа в приложение, введи и подтверди его.

Верификация через BankID

На главном экране приложения Дія нажми на иконку BankID — Дія перенаправит тебя в мобильное приложение банка для подтверждения авторизации.

Введи номер телефона, пароль и подтверди вход.

Введи код из SMS-сообщения, полученного по телефону.

Придумай 4-значный код для входа в Дію.

Вот и все – теперь ты можешь свободно пользоваться Дією без всяких препятствий. Отметим, что раз в три месяца придется подтверждать свое лицо — инструкция такая же, как по верификации через NFC или BankID.

