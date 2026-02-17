Нацкэшбек по-новому: с 1 марта изменяются правила начисления выплаты

С 1 марта 2026 года Национальный кэшбек начнет начисляться по новым правилам — они были изменены для того, чтобы стимулировать украинцев поддерживать локальных производителей — подробнее в нашем материале.

15% Нацкешбека уже с марта: что известно

Вместо стандартных 10% кэшбека с марта будет насчитываться 5% или 15% в зависимости от категории товаров, в частности:

15% Нацкешбека будет насчитываться в категориях, где импорт в потребительской корзине превышает 35%, а именно: косметика, канцелярия, одежда, обувь, товары для животных, а также некоторые продукты питания.

5% будет начисляться за товары в категориях, где импорт менее 35%: продукты питания, лекарства, а также товары для сада и огорода.

Полный список всех категорий будет опубликован позже. Входит ли товар в Национальный кэшбек и с каким процентом, впоследствии можно будет проверить через сканер штрихкодов в Дії.

