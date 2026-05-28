Прожиточный минимум и минималка с 1 июля 2026 могут вырасти: названы новые суммы

Речь идет об увеличении прожиточного минимума, минимальной зарплаты, пенсий и даже денежного обеспечения военных.

Если документ примут, первые изменения могут заработать с 1 июля 2026 года.

Прожиточный минимум с 1 июля 2026

Законопроект предлагает увеличить общий прожиточный минимум для одного человека до 9 906 гривен с июля, а с 1 октября — до 10 180 гривен.

Отдельно прописаны новые суммы для разных категорий населения.

Для детей до 6 лет прожиточный минимум может составить 7 858 грн с июля и 8 074 грн с октября.

Для детей от 6 до 18 лет предлагают 10 035 грн и 10 312 грн соответственно.

Для трудоспособных граждан прожиточный минимум хотят установить на уровне 11 833 гривен с 1 июля и 12 160 гривен с 1 октября.

Для людей, утративших трудоспособность, суммы могут вырасти до 7 387 грн и 7 591 грн.

Такие же показатели предлагают и для минимальной пенсии по возрасту.

То есть пенсионеры могут получать не менее 7 387 гривен уже летом, а осенью — 7 591 гривен.

Что изменилось по отношению к прошлому году?

Минимальная зарплата с 1 июля 2026

Кроме этого, в документе предусмотрено повышение минимальной зарплаты.

Размер минимальной зарплаты может вырасти с нынешних 8 647 гривен до 11 183 гривен с 1 июля и до 12 160 грн с октября.

Также планируют изменить почасовую оплату труда — до 64,16 грн уже летом и 72,17 грн осенью.

Ещё одна норма касается военнослужащих: базовое денежное обеспечение предлагают увеличить в 1,5 раза уже с 1 июня 2026 года.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что средства планируют получить благодаря дополнительным поступлениям от налогов, борьбе с сокрытием сборов и сокращению непервоочередных бюджетных расходов.

Кроме социальных выплат, в законопроекте прописаны и другие финансовые изменения. Среди них — ограничение максимальных зарплат чиновников и руководителей государственных учреждений, увеличение ставки налога на прибыль для банков до 75%, пересмотр условий по ОВГЗ, а также уменьшение расходов госбюджета на второстепенные направления.

