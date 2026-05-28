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Укрпочта запускает новый формат получения посылок: с кодом доступа и без очередей

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 28 мая 2026, 11:00 2 мин.
ячейки быстрой выдачи укрпочта
Фото Depositphotos

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