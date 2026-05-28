Укрпочта запускает новый формат получения посылок: с кодом доступа и без очередей

Национальный почтовый оператор АО Укрпочта объявил о внедрении нового формата обслуживания, который позволит клиентам забирать свои отправления самостоятельно, полностью минуя ожидания в общей очереди к кассиру.

Для реализации этой инициативы компания приступила к масштабной установке специальных ячеек быстрой выдачи непосредственно внутри своих почтовых отделений — подробности читай в материале.

Укрпочта изменяет формат обслуживания

Согласно алгоритму определенную часть мелких и стандартных посылок оператор будет автоматически перенаправлять в новый автоматизированный формат.

После фактического прибытия и загрузки отправки адресат получает на мобильный телефон SMS-сообщение со специальным уникальным кодом доступа, с помощью которого может самостоятельно отключить нужную секцию и забрать посылку, не обращаясь к сотрудникам компании.

В отличие от классических почтоматов, обычно монтируемых на улице или в торговых центрах, эти интегрированные модули работают исключительно внутри помещений и являются доступными для граждан строго в часы работы конкретного отделения.

При этом традиционный формат получения услуг через оператора остается полностью действующим для всех желающих.

Генеральный директор АО Укрпочта Игорь Смилянский пояснил, что главной целью этого инфраструктурного шага является эффективное разведение и структурирование потоков посетителей.

Компания стремилась разделить клиентов, приходящих исключительно для быстрого получения готовой посылки, и людей, требующих более длительного обслуживания, в том числе для оплаты коммунальных платежей, оформления подписки или осуществления сложных международных денежных переводов.

Руководитель предприятия подчеркнул, что хотя внутренние технические тесты системы еще продолжаются, первые практические результаты уже доказали способность и высокую скорость получения посылок без очередей.

На стартовом этапе реформы новый формат самообслуживания полноценно заработает в 400 отделениях по всей стране, охватывая, прежде всего, крупные города и областные центры.

При этом в Киеве и Киевской области пилотный проект уже официально стартовал: в столичном регионе смонтированы и запущены в работу первые 120 ячеек скорой выдачи.

Раньше мы писали, сколько хранится посылка на Укрпочте – читай в материале, как долго твоя посылка может лежать в отделении.

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