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Нацбанк обязал отстранить Игоря Смелянского от руководства Укрпочтой

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 23 июня 2026, 13:20 2 мин.
Смелянский

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