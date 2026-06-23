Нацбанк обязал отстранить Игоря Смелянского от руководства Укрпочтой

Национальный банк Украины принял беспрецедентное решение, признав генерального директора АО Укрпочта Игоря Смилянского не отвечающим требованиям профессиональной пригодности, которые выдвигаются к руководителям предоставлятелей финансовых платежных услуг.

Соответствующее постановление принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ по результатам оценки деятельности компании в течение 2023-2026 годов.

НБУ требует уволить руководителя Укрпочты из-за профессиональной непригодности

Основанием для проверки стали систематические нарушения со стороны акционерного общества в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также выявленные недостатки в системе управления рисками и внутреннего контроля, из-за которых регулятор неоднократно применял к оператору почтовой связи штрафные санкции и письменные оговорки.

По результатам анализа материалов и собеседования с руководителем компании, Квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу, что у Игоря Смелянского нет достаточного уровня знаний профильного законодательства и нормативно-правовых актов регулятора для надлежащего выполнения своих обязанностей.

Опираясь на собственное профессиональное суждение, Нацбанк официально обязал уполномоченный орган АО Укрпочта привести деятельность компании в соответствие с нормами и осуществить кадровые изменения.

Согласно процедуре, акционер почтового оператора должен в течение пяти рабочих дней отстранить Игоря Смелянского от руководства компанией, а в течение следующих двух месяцев — назначить нового генерального директора, полностью соответствующего установленным критериям профессиональной пригодности.

В свою очередь Игорь Смелянский отреагировал на решение регулятора и связал такие действия НБУ с давними планами Укрпочты создать и запустить собственный почтовый банк.

По его словам, Нацбанк долгое время системно препятствует реализации этого процесса, а нынешний шаг с признанием его несоответствия является попыткой поставить финансовый проект компании на паузу.

Руководитель Укрпочты подчеркнул, что юридическая команда предприятия тщательно изучает полученные документы от регулятора и готовит план дальнейших действий.

Смелянский заявил, что не исключает защиты своих прав и обжалования решения НБУ в украинских и международных судах, заверив граждан, что в настоящее время Укрпочта продолжает выполнять свои обязанности и работает в штатном режиме.

Фото: Игорь Смелянский.

Раньше мы рассказывали, что Укрпочта запускает новый формат получения посылок – читай в материале, как это будет работать.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!