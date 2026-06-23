Нацбанк зобов’язав усунути Ігоря Смілянського від керівництва Укрпоштою

Національний банк України ухвалив безпрецедентне рішення, визнавши генерального директора АТ Укрпошта Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, які висуваються до керівників надавачів фінансових платіжних послуг.

Відповідну постанову ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури НБУ за результатами оцінки діяльності компанії протягом 2023–2026 років.

НБУ вимагає звільнити керівника Укрпошти через професійну непридатність

Підставою для перевірки стали систематичні порушення з боку акціонерного товариства у сферах платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також виявлені недоліки в системі управління ризиками та внутрішнього контролю, через які регулятор неодноразово застосовував до оператора поштового зв’язку штрафні санкції та письмові застереження.

За результатами аналізу матеріалів та співбесіди з очільником компанії Кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку, що Ігор Смілянський не має достатнього рівня знань профільного законодавства та нормативно-правових актів регулятора для належного виконання своїх обов’язків.

Опираючись на власне професійне судження, Нацбанк офіційно зобов’язав уповноважений орган АТ Укрпошта привести діяльність компанії у відповідність до норм та здійснити кадрові зміни.

Згідно з процедурою, акціонер поштового оператора повинен протягом п’яти робочих днів відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва компанією, а упродовж наступних двох місяців — призначити нового генерального директора, який повністю відповідатиме встановленим критеріям професійної придатності.

Своєю чергою Ігор Смілянський відреагував на рішення регулятора та пов’язав такі дії НБУ із давніми планами Укрпошти створити та запустити власний поштовий банк.

За його словами, Нацбанк упродовж тривалого часу системно перешкоджає реалізації цього процесу, а нинішній крок із визнанням його невідповідності є спробою поставити фінансовий проєкт компанії на паузу.

Керівник Укрпошти наголосив, що наразі юридична команда підприємства ретельно вивчає отримані документи від регулятора та готує план подальших дій.

Смілянський заявив, що не виключає захисту своїх прав та оскарження рішення НБУ в українських і міжнародних судах, водночас запевнивши громадян, що наразі Укрпошта продовжує виконувати свої обов’язки та працює у штатному режимі.

Фото: Ігор Смілянський.

Раніше ми розповідали, що Укрпошта запускає новий формат отримання посилок — читай в матеріалі, як це буде працювати.

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