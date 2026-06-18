Для тебе Новини

Присвячена тим, кого чекають: у Дії стартувало голосування за особливу марку до Дня Незалежності

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Червня 2026, 14:00 2 хв.
Нове опитування в Дії: як обрати марку Укрпошти до Дня Незалежності

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