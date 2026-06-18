Присвячена тим, кого чекають: у Дії стартувало голосування за особливу марку до Дня Незалежності

У застосунку Дія розпочалося нове національне опитування. Цього разу українцям пропонують обрати ескіз поштової марки, яку Укрпошта випустить спеціально до Дня Незалежності.

Головна тема цьогорічного випуску є надзвичайно щемкою та важливою — вона присвячена військовополоненим, зниклим безвісти та їхнім родинам, які живуть надією на зустріч.

Голосування триватиме з 15 до 24 червня включно.

Як обирали фіналістів конкурсу

На розгляд українців представили сім варіантів дизайну. Їх відібрали серед десятків надісланих робіт. До процесу відбору підійшли максимально серйозно: ескізи-фіналісти визначала спільна робоча група, до якої увійшли представники Укрпошти,

Головного управління розвідки, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також безпосередньо родичі самих бранців.

Варто зазначити, що цього разу організатори вирішили зберегти інтригу. Результати голосування будуть приховані від користувачів аж до офіційного оголошення переможця.

Читати на тему Укрпошта запускає новий формат отримання посилок: з кодом доступу і без черг Отримати посилку в Укрпошті можна буде без очікування в загальній черзі.

Біль і підтримка: чому обрали саме цю тему

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський наголосив, що тема повернення українців додому зараз є пріоритетною.

За його словами, попри те, що компанія сама щодня стикається з наслідками війни — втрачає інфраструктуру через обстріли, а працівники отримують поранення, — найважче сьогодні тим, хто перебуває у ворожій неволі.

— Саме темі повернення військовополонених ми вирішили присвятити марку. Бо, на відміну від ворога, ми дійсно не забуваємо про своїх і хочемо підтримати і їх, і їхні родини, — прокоментував старт голосування Смілянський.

Крім випуску тематичної поштової продукції, Укрпошта реалізує й інші ініціативи на підтримку полонених. Зокрема, на головних відділеннях в усіх обласних центрах піднято відповідні прапори підтримки, а компанія абсолютно безкоштовно доставляє листи між військовополоненими та їхніми родинами.

Як долучитися до вибору марки: інструкція

Щоб віддати свій голос за ескіз, який відгукується найбільше, потрібно зробити кілька простих кроків:

Авторизуватися в застосунку Дія;

Перейти в розділ Послуги та обрати пункт Опитування;

Знайти актуальне голосування за поштову марку до Дня Незалежності;

Переглянути всі сім ескізів та натиснути на обраний варіант.

Організатори закликають українців не бути байдужими та допомогти обрати марку, яка розповість усьому світу історію віри, очікування та обов’язкового повернення додому.

Головне фото: Дія.

Також читай: Вікна-новини в обличчях: до ювілею програми презентували колекцію марок.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!