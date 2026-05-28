Укрпошта запускає новий формат отримання посилок: з кодом доступу і без черг

Національний поштовий оператор АТ Укрпошта оголосив про впровадження нового формату обслуговування, який дозволить клієнтам забирати свої відправлення самостійно, повністю минаючи очікування в загальній черзі до касира.

Згідно з алгоритмом, певну частину дрібних та стандартних посилок оператор автоматично перенаправлятиме до нового автоматизованого формату.

Після фактичного прибуття та завантаження відправлення адресат отримує на мобільний телефон SMS-повідомлення зі спеціальним унікальним кодом доступу, за допомогою якого може самостійно відімкнути потрібну секцію та забрати посилку, не звертаючись до працівників компанії.

На відміну від класичних поштоматів, які зазвичай монтуються на вулиці або в торговельних центрах, ці інтегровані модулі працюють виключно всередині приміщень і є доступними для громадян суворо в години роботи конкретного відділення.

При цьому традиційний формат отримання послуг через оператора залишається повністю чинним для всіх охочих.

Генеральний директор АТ Укрпошта Ігор Смілянський пояснив, що головною метою цього інфраструктурного кроку є ефективне розведення та структурування потоків відвідувачів.

Компанія прагнула розділити клієнтів, які приходять виключно задля швидкого отримання готової посилки, та людей, котрі потребують тривалішого обслуговування, зокрема для оплати комунальних платежів, оформлення передплати чи здійснення складних міжнародних грошових переказів.

Очільник підприємства підкреслив, що хоча наразі внутрішні технічні тести системи ще тривають, перші практичні результати вже довели спроможність та високу швидкість отримання посилок без черг.

На стартовому етапі реформи новий формат самообслуговування повноцінно запрацює у 400 відділеннях по всій країні, охоплюючи передусім великі міста та обласні центри.

При цьому в Києві та Київській області пілотний проєкт уже офіційно стартував: у столичному регіоні змонтовано й запущено в роботу перші 120 комірок швидкої видачі.

