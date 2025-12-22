Графік роботи Укрпошти на Різдво та Новий рік — коли не працюватиме мережа

Укрпошта оприлюднила графік роботи відділень на період новорічних свят, аби клієнти могли вчасно отримати послуги та надіслати привітання рідним.
Читай у матеріалі, який графік роботи Укрпошти на Різдво та Новий рік.
Графік роботи Укрпошти: як працюватимуть відділення на Різдво та Новий рік
Зміни стосуються всіх відділень мережі, без винятків, і спрямовані на забезпечення комфорту як для співробітників, так і для відвідувачів. Актуальний розклад на кінець 2025 – початок 2026 року виглядає так:
- 24 та 25 грудня (середа та четвер): відділення працюють за звичайним графіком, без скорочень.
- 31 грудня (середа): робочий день скорочено до 16:00, аби працівники могли швидше повернутися до сімей, а клієнти забрали посилки вчасно.
- 1 січня (четвер): повний вихідний, усі відділення зачинені.
- З 2 січня: робота поновлюється в стандартному режимі.
Варто заздалегідь планувати візити, враховуючи скорочений графік 31 грудня та вихідний 1 січня, аби твоя посилка не залежалась кілька зайвих днів
Ми щиро вдячні, що цього року ви довірили нам свої найцінніші пакунки. Хай прийдешній рік принесе кожному українцю мир, а також світлі і гарні звістки від рідних,
— повідомили на сайті Укрпошти.
