Стиль життя Свята

Графік роботи Укрпошти на Різдво та Новий рік — коли не працюватиме мережа

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 22 Грудня 2025, 14:13 2 хв.
графік укрпошти на новий рік
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь