График работы Укрпочты на Рождество и Новый год — когда сеть не будет работать

Укрпочта обнародовала график работы отделений на период новогодних праздников, чтобы клиенты могли вовремя получить услуги и приветствовать родных.

Читай в материале, каков график работы Укрпочты на Рождество и Новый год.

График работы Укрпочты: как будут работать отделения на Рождество и Новый год

Изменения относятся ко всем отделениям сети, без исключений, и направлены на обеспечение комфорта как для сотрудников, так и для посетителей. Актуальное расписание на конец 2025 – начало 2026 выглядит так:

24 и 25 декабря (среда и четверг): отделения работают по обычному графику, без сокращений. 31 декабря (среда): рабочий день сокращен до 16:00, чтобы работники могли быстрее вернуться в семьи, а клиенты забрали посылки вовремя. 1 января (четверг): полный выходной, все отделения закрыты. Со 2 января: работа возобновляется в стандартном режиме.

Следует заранее планировать визиты, учитывая сокращенный график 31 декабря и выходной 1 января, чтобы твоя посылка не залежала несколько лишних дней.

Мы искренне благодарны, что в этом году вы доверили нам свои самые ценные свертки. Пусть грядущий год принесет каждому украинцу мир, а также светлые и хорошие известия от родных,

— сообщили на сайте Укрпочты.

