Укрпошта запустила обновленное мобильное приложение: что нового для пользователей

Компания Укрпошта представила новое мобильное приложение, которое уже можно скачать в бета-версии.

Приложение, разработанное собственной IT-командой, имеет целью значительно улучшить сервис и решить проблемы предыдущей версии, на которую пользователи постоянно жаловались.

Ключевые функции и возможности

Новое приложение предлагает ряд обновлений, упрощающих процесс отправки и получения посылок:

Автоматический треккинг: отправка автоматически отображается, если они привязаны к телефонному номеру пользователя.

Подробная информация об посылке: теперь можно увидеть полную информацию об отправителе, получателе, выбранном тарифе, маршруте, а также штрихкоде для сканирования.

Уведомления: пользователи будут получать push-уведомления об изменении статуса доставки, а также об актуальных акциях.

Удобная навигация: приложение содержит интерактивную карту отделений с адресами и графиком работы, что позволяет легко проложить маршрут.

Онлайн-оплата: можно оплатить посылку при ее оформлении, выбрав приоритетный или базовый тариф.

Планы и бонусы

Генеральный директор Укрпошти Игорь Смилянский призвал всех желающих принять участие в тестировании бета-версии.

Чтобы привлечь пользователей, Укрпошта дарит три бесплатных отправления по тарифу Приоритетный каждому, кто установит новое приложение.

В ближайших планах добавить функции изменения получателя, переадресации посылок и возможности оплаты уже в процессе доставки.s

В долгосрочной перспективе приложение будет расширено функциями заказа товаров, марок, лекарств и приема платежей.

Почему приложение обновили

Предыдущее мобильное приложение имело низкий рейтинг в Google Play (2,1 из 5) из-за многочисленных жалоб на постоянные сбои, неудобный интерфейс и отсутствие необходимых функций, в том числе push-уведомлений.

Новая версия — попытка Укрпошти улучшить клиентский опыт и обеспечить стабильную работу сервиса.

Напомним, что перед этим Укрпошта уже закрыла отделение в Константиновке из-за тяжелой ситуации безопасности.

