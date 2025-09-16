Укрпошта запустила обновленное мобильное приложение: что нового для пользователей

Компания Укрпошта представила новое мобильное приложение, которое уже можно скачать в бета-версии.
Приложение, разработанное собственной IT-командой, имеет целью значительно улучшить сервис и решить проблемы предыдущей версии, на которую пользователи постоянно жаловались.
Ключевые функции и возможности
Новое приложение предлагает ряд обновлений, упрощающих процесс отправки и получения посылок:
- Автоматический треккинг: отправка автоматически отображается, если они привязаны к телефонному номеру пользователя.
- Подробная информация об посылке: теперь можно увидеть полную информацию об отправителе, получателе, выбранном тарифе, маршруте, а также штрихкоде для сканирования.
- Уведомления: пользователи будут получать push-уведомления об изменении статуса доставки, а также об актуальных акциях.
- Удобная навигация: приложение содержит интерактивную карту отделений с адресами и графиком работы, что позволяет легко проложить маршрут.
- Онлайн-оплата: можно оплатить посылку при ее оформлении, выбрав приоритетный или базовый тариф.
Планы и бонусы
Генеральный директор Укрпошти Игорь Смилянский призвал всех желающих принять участие в тестировании бета-версии.
Чтобы привлечь пользователей, Укрпошта дарит три бесплатных отправления по тарифу Приоритетный каждому, кто установит новое приложение.
В ближайших планах добавить функции изменения получателя, переадресации посылок и возможности оплаты уже в процессе доставки.s
В долгосрочной перспективе приложение будет расширено функциями заказа товаров, марок, лекарств и приема платежей.
Почему приложение обновили
Предыдущее мобильное приложение имело низкий рейтинг в Google Play (2,1 из 5) из-за многочисленных жалоб на постоянные сбои, неудобный интерфейс и отсутствие необходимых функций, в том числе push-уведомлений.
Новая версия — попытка Укрпошти улучшить клиентский опыт и обеспечить стабильную работу сервиса.
Напомним, что перед этим Укрпошта уже закрыла отделение в Константиновке из-за тяжелой ситуации безопасности.
