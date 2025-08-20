Укрпошта закрывает отделение в Константиновке: где теперь можно получить услуги

Ситуация в Донецкой области становится все более сложной. К сожалению, в Константиновке, всего в 10-15 км от линии фронта, закрывают все отделения Укрпошти.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский. Детальнее о закрытии Укрпошти в Константиновке и где теперь ближайшие отделения сети почты, читай дальше в материале.

Укрпошта закрывает отделение в Константиновке

Новостью поделился Игорь Смилянский. По его словам, сейчас стало слишком опасно продолжать работу в прифронтовом городе.

Очень сложно это говорить, но… сегодня мы закрываем наши отделения Укрпошти в Константиновке.

— Сохранение жизни работников и клиентов перевесило желание поддержать тех, кто до сих пор остается в городе, — отметил Смелянский.

Известно, что уже долгое время в городе не работали ни другие почты, ни банки. Поэтому отделение Укрпошти поддерживало и местных, и ВСУ своими услугами.

В то же время постоянные обстрелы и разрушения не могли выгнать работников Укрпошти, они чинили свои помещения и возвращались снова.

Сотрудники, выполнявшие свои обязанности в опасном регионе, уже нашли новые места работы в Укрпопшті в Днепропетровской области, добавил гендиректор компании.

В настоящее время работают отделения Укрпошти в городах:

Дружковка;

Алексеево-Дружковка;

Доброполье.

— Мы продолжаем работать и надеемся, что у меня еще будет возможность объявить: Укрпошта, как всегда, первая, вернется и снова откроет дверь в Константиновке, — добавляет Смелянский.

