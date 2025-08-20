Укрпошта закрывает отделение в Константиновке: где теперь можно получить услуги

Укрпошта закриває відділення у Костянтинівці Фото Facebook Ситуация в Донецкой области становится все более сложной. К сожалению, в Константиновке, всего в 10-15 км от линии фронта, закрывают все отделения Укрпошти.Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский. Детальнее о закрытии Укрпошти в Константиновке и где теперь ближайшие отделения сети почты, читай дальше в материале. Укрпошта закрывает отделение в Константиновке Новостью поделился Игорь Смилянский. По его словам, сейчас стало слишком опасно продолжать работу в прифронтовом городе.Очень сложно это говорить, но… сегодня мы закрываем наши отделения Укрпошти в Константиновке. — Сохранение жизни работников и клиентов перевесило желание поддержать тех, кто до сих пор остается в городе, — отметил Смелянский. Известно, что уже долгое время в городе не работали ни другие почты, ни банки. Поэтому отделение Укрпошти поддерживало и местных, и ВСУ своими услугами. В то же время постоянные обстрелы и разрушения не могли выгнать работников Укрпошти, они чинили свои помещения и возвращались снова. Сотрудники, выполнявшие свои обязанности в опасном регионе, уже нашли новые места работы в Укрпопшті в Днепропетровской области, добавил гендиректор компании. Читать по теме Смена лимитов на наложенный платеж в Укрпошті: кого коснется и какая причина Что изменится для обычных украинцев и для чего ввели изменения, читай в материале. В настоящее время работают отделения Укрпошти в городах: Дружковка; Алексеево-Дружковка; Доброполье. — Мы продолжаем работать и надеемся, что у меня еще будет возможность объявить: Укрпошта, как всегда, первая, вернется и снова откроет дверь в Константиновке, — добавляет Смелянский. Раньше мы рассказывали тебе, работают ли отделения Укрпошти во время воздушной тревоги: читай в другом нашем материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Война в Украине, Донецкая область, Укрпочта Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter