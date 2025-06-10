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Смена лимитов на наложенный платеж в Укрпошті: кого коснется и какая причина

Виктория Мельник, журналист сайта 10 июня 2025, 15:00
лимиты на наплату укрпочта
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