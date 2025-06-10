Смена лимитов на наложенный платеж в Укрпошті: кого коснется и какая причина

Фото Facebook Укрпошта изменяет условия выплаты наложенных платежей для физических лиц — все для соблюдения норм законодательства о налогах. Вместе с тем изменения на себе почувствуют не все. О чем идет речь и как подготовиться к нововведениям, рассказываем далее в материале. Укрпошта: условия выплат наложенного платежа По сообщению Укрпошти, компания меняет лимиты на выплату наложенного платежа наличными для физических лиц.Изменения вступят в силу с 1 июля. В частности, с 1 июля следует помнить о таких ограничениях: максимальная сумма платежных операций за один календарный месяц — 100 тыс. грн; максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца – 10 шт. Читать по теме ФЛП в 2025: военный сбор, ЕСВ и будут ли льготы для предпринимателей Читай, сколько ФЛПы будут платить налогов в 2025 году. Кроме этого, действующими остаются и те лимиты для физлиц, которые касались выплат на банковскую карту: максимальная сумма платежных операций в течение одного дня — 29999 грн; максимальное количество платежных операций в течение одного дня — 50 шт.; максимальная сумма платежных операций за один календарный месяц — 250тыс. грн; максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 500 шт. Таким образом, удастся контролировать незаконную деятельность тех, кто не открыл ФЛП и ведет предпринимательскую деятельность. А как открыть ФЛП через Дію всего в несколько кликов, мы рассказывали в нашем другом материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Укрпочта Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter