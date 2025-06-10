Смена лимитов на наложенный платеж в Укрпошті: кого коснется и какая причина

Укрпошта изменяет условия выплаты наложенных платежей для физических лиц — все для соблюдения норм законодательства о налогах.

Вместе с тем изменения на себе почувствуют не все. О чем идет речь и как подготовиться к нововведениям, рассказываем далее в материале.

Укрпошта: условия выплат наложенного платежа

По сообщению Укрпошти, компания меняет лимиты на выплату наложенного платежа наличными для физических лиц.

Изменения вступят в силу с 1 июля.

В частности, с 1 июля следует помнить о таких ограничениях:

максимальная сумма платежных операций за один календарный месяц — 100 тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца – 10 шт.

Кроме этого, действующими остаются и те лимиты для физлиц, которые касались выплат на банковскую карту:

максимальная сумма платежных операций в течение одного дня — 29999 грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного дня — 50 шт.;

максимальная сумма платежных операций за один календарный месяц — 250тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 500 шт.

Таким образом, удастся контролировать незаконную деятельность тех, кто не открыл ФЛП и ведет предпринимательскую деятельность.

А как открыть ФЛП через Дію всего в несколько кликов, мы рассказывали в нашем другом материале.

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