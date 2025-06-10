Зміна лімітів на післяплату в Укрпошті: кого торкнеться та яка причина

Укрпошта змінює умови виплати післяплати для фізичних осіб — все задля дотримання норм законодавства про податки.

Разом з тим, зміни на собі відчують не усі. Про що саме йдеться та як підготуватися до нововведень, розповідаємо далі у матеріалі.

Укрпошта: умови виплат післяплати

За повідомленням Укрпошти, компанія змінює ліміти на виплату післяплати готівкою для фізичних осіб.

Зміни увійдуть в дію з 1 липня.

Зокрема, з 1 липня варто памʼятати про такі обмеження:

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 100 тис. грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 10 шт.

Окрім цього, чинними залишаються й ті ліміти для фізосіб, які стосувалися виплат на банківську картку:

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного дня — 29 999 грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного дня — 50 шт.;

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 250 тис. грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 500 шт.

Таким чином, вдасться контролювати незаконну діяльність тих, хто не відкрив ФОП і веде підприємницьку діяльність.

А як відкрити ФОП через Дію всього у кілька кліків, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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