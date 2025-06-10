Зміна лімітів на післяплату в Укрпошті: кого торкнеться та яка причина

Фото Facebook Укрпошта змінює умови виплати післяплати для фізичних осіб — все задля дотримання норм законодавства про податки. Разом з тим, зміни на собі відчують не усі. Про що саме йдеться та як підготуватися до нововведень, розповідаємо далі у матеріалі. Укрпошта: умови виплат післяплати За повідомленням Укрпошти, компанія змінює ліміти на виплату післяплати готівкою для фізичних осіб.Зміни увійдуть в дію з 1 липня. Зокрема, з 1 липня варто памʼятати про такі обмеження: максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 100 тис. грн; максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 10 шт. Читати на тему ФОП у 2025: військовий збір, ЄСВ та чи будуть пільги для підприємців Які податки платитимуть ФОПи у 2025 році. Окрім цього, чинними залишаються й ті ліміти для фізосіб, які стосувалися виплат на банківську картку: максимальна сума платіжних операцій упродовж одного дня — 29 999 грн; максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного дня — 50 шт.; максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 250 тис. грн; максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 500 шт. Таким чином, вдасться контролювати незаконну діяльність тих, хто не відкрив ФОП і веде підприємницьку діяльність. А як відкрити ФОП через Дію всього у кілька кліків, ми розповідали в нашому іншому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Укрпошта Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter