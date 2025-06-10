Для тебе Новини

Зміна лімітів на післяплату в Укрпошті: кого торкнеться та яка причина

Вікторія Мельник, журналістка сайту 10 Червня 2025, 15:00
ліміти на післяплату укрпошта
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь