Як зареєструвати ФОП онлайн — покрокова інструкція

Найшвидший спосіб зареєструвати фізичну особу-підприємця в інтернеті — зробити це в Дії. Програма дозволяє оформити всі документи без реєстрації у податковій.

Перед реєстрацією важливо звернути увагу на два нюанси.

Вам потрібно обрати КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності) для того, щоб визначитися з видом діяльності, яким займатиметеся.

Вам необхідно отримати електронний цифровий підпис (ЕЦП).

Інструкція, як оформити ФОП у Дії

Зайдіть в особистий кабінет на порталі Дія за допомогою електронного підпису. Заповніть онлайн-форму. Очікуйте на оброблення вашої заяви.

Статус заяви та повідомлення про реєстрацію ФОП можна переглянути в особистому кабінеті.

Ось і все. Вашу заяву перевірять та автоматично надішлють до Єдиного державного реєстру (ЄДР) для проведення державної реєстрації.

Впродовж двох робочих днів після реєстрації в ЄДР можна отримати виписку з реєстру в особистому кабінеті або у ЄДР за кодом доступу, який прийде вам на пошту. Цю виписку можна роздрукувати й користуватися, як звичайним документом.

Про податки

Усі приватні підприємці сплачують податок.

Якщо ви обрали загальну систему реєстрації ФОП, то платитимете загальний податок. Також вам потрібно зареєструвати Книгу обліку доходів у податковій службі.

Облік можна вести в електронній або письмовій формі. Більше про ведення облікової книги можна прочитати тут.

Крім того, на період карантину можна не реєструвати книгу обліку. Проте це не означає, що не потрібно вести облік доходів за цей період.

Протягом трьох місяців з припинення карантину обов’язково треба принести заповнену книгу обліку в Центр обліку платників за місцем реєстрації. Більше про це можна дізнатися тут.

Якщо ви обрали спрощену систему, то сплачуватимете єдиний податок. Вам не потрібно реєструвати книгу обліку доходів у податковій.

Відповідні відмітки про обрану систему оподаткування проставляються в заяві про державну реєстрацію.

Далі заяву направлять до податкової за місцем вашої реєстрації чи до місця вашої господарської діяльності.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні змінилися рахунки для сплати податків до державного та місцевих бюджетів. Нововведення стосуються всіх областей країни та міста Київ.