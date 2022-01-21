Как зарегистрировать ФЛП онлайн — пошаговая инструкция

Самый быстрый способ зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя в интернете — сделать это в Дії. Программа разрешает оформить все документы без регистрации в налоговой.

Перед регистрацией важно обратить внимание на два нюанса.

Вам нужно выбрать КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) для того, чтобы определиться с видом деятельности, которым будете заниматься.

Вам необходимо получить электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Инструкция, как оформить ФЛП в Дії

Зайдите в личный кабинет на портале Дія с помощью электронной подписи. Заполните онлайн форму. Ожидайте обработки вашего заявления.

Статус заявления и сообщение о регистрации ФЛП можно просмотреть в личном кабинете.

Вот и все. Ваше заявление проверят и автоматически направят в Единый государственный реестр (ЕГР) для проведения государственной регистрации.

В течение двух рабочих дней после регистрации в ЕГР можно получить выписку из реестра в личном кабинете или в ЕГР по коду доступа, который придет вам на почту. Эту выписку можно распечатать и использовать, как обычный документ.

О налогах

Все частные предприниматели платят налог.

Если вы выбрали общую систему регистрации ФЛП, то будете платить общий налог. Также вам нужно зарегистрировать Книгу учета доходов в налоговой службе.

Учет можно проводить в электронной или письменной форме. Больше о том, как вести учетную книгу, можно прочесть здесь.

Кроме того, в период карантина можно не регистрировать книгу учета. Однако это не означает, что не следует вести учет доходов за этот период.

В течение трех месяцев после завершения карантина обязательно следует принести заполненную книгу учета в Центр учета плательщиков по месту регистрации. Больше об этом можно узнать здесь.

Если вы выбрали упрощенную систему, то будете платить единый налог. Вам не нужно регистрировать книгу учета доходов в налоговой.

Соответствующие отметки о выбранной системе налогообложения проставляются в заявлении о государственной регистрации.

Далее заявление направят в налоговую по месту вашей регистрации или вашей хозяйственной деятельности.

Напомним, с 1 января в Украине изменились счета для уплаты налогов в государственный и местные бюджеты. Нововведения касаются всех областей страны и города.