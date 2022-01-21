Как зарегистрировать ФЛП онлайн — пошаговая инструкция

Самый быстрый способ зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя в интернете — сделать это в Дії. Программа разрешает оформить все документы без регистрации в налоговой.
Перед регистрацией важно обратить внимание на два нюанса.
Статус заявления и сообщение о регистрации ФЛП можно просмотреть в личном кабинете.
Вот и все. Ваше заявление проверят и автоматически направят в Единый государственный реестр (ЕГР) для проведения государственной регистрации.
В течение двух рабочих дней после регистрации в ЕГР можно получить выписку из реестра в личном кабинете или в ЕГР по коду доступа, который придет вам на почту. Эту выписку можно распечатать и использовать, как обычный документ.
Все частные предприниматели платят налог.
Если вы выбрали общую систему регистрации ФЛП, то будете платить общий налог. Также вам нужно зарегистрировать Книгу учета доходов в налоговой службе.
Учет можно проводить в электронной или письменной форме. Больше о том, как вести учетную книгу, можно прочесть здесь.
Кроме того, в период карантина можно не регистрировать книгу учета. Однако это не означает, что не следует вести учет доходов за этот период.
Кроме того, в период карантина можно не регистрировать книгу учета. Однако это не означает, что не следует вести учет доходов за этот период.
В течение трех месяцев после завершения карантина обязательно следует принести заполненную книгу учета в Центр учета плательщиков по месту регистрации. Больше об этом можно узнать здесь.
Если вы выбрали упрощенную систему, то будете платить единый налог. Вам не нужно регистрировать книгу учета доходов в налоговой.
Соответствующие отметки о выбранной системе налогообложения проставляются в заявлении о государственной регистрации.
Далее заявление направят в налоговую по месту вашей регистрации или вашей хозяйственной деятельности.
Напомним, с 1 января в Украине изменились счета для уплаты налогов в государственный и местные бюджеты. Нововведения касаются всех областей страны и города.