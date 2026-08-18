Субсидия через приложение Дія: пошаговая инструкция

Один из самых простых способов оформить субсидию — сделать это через приложение Дія. Для этого не нужно стоять в длинных очередях. Более того, даже выходить из дома нужды нет.

Все рассказываем пошагово. Узнай, как оформить субсидию через Дію — в материале.

Как оформить субсидию через Дію Авторизоваться в Дії Авторизуемся на портале diia.gov.ua



Это мы можем сделать с помощью электронной подписи или BankID.



Выбираем в меню Услуги раздел Пенсии, льготы и помощь.



Далее выбираем пункт Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме.

Заполнить заявление на субсидию

В заявлении указать адрес, по которому хотим получить субсидию; имеем ли задолженность по коммунальным услугам; выбираем, на какие именно ЖКУ нам нужна льгота (можно выбрать несколько).



Затем следует указать номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, наличие счетчиков, а также информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в госреестрах.

Выбрать способ получения субсидии

Из двух предложенных вариантов — на банковскую карту или на отделение Укрпочты — выбираем наиболее удобный. Загрузить сканы или фото документов в случае необходимости Это может быть справка о доходах, информация о которых отсутствует в налоговом и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры или, например, документы, подтверждающие нахождение лица в сложных жизненных обстоятельствах, и т.п. Проверить правильность данных, поставить электронную подпись и отправить Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. В случае, если понадобятся дополнительные данные, должно прийти уведомление.

Заявление может рассматриваться в течение месяца.



Субсидия на большинство коммунальных услуг будет продлеваться автоматически, если у вас в течение года ничего не меняется.

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