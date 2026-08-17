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Тариф на отопление 2026–2027: подорожает ли тепло в новом сезоне

Ольга Петухова, редактор сайта 17 августа 2026, 14:00 2 мин.
отопление зимой 2026 2027
Фото Pexels

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