Тариф на отопление 2026–2027: подорожает ли тепло в новом сезоне

Наступает время готовиться к новому отопительному сезону 2026–2027, и вопрос стоимости тепла остается едва ли не самым главным.

Для населения действуют ограничения на повышение тарифов на тепло во время действия режима военного положения. Поэтому говорить о резком подорожании отопления для бытовых потребителей не стоит.

Больше деталей о тарифе на отопление 2026–2027 — в материале.

Тариф на отопление на зиму 2026–2027

На общегосударственном уровне есть важная гарантия: во время действия военного положения запрещено повышать для населения тарифы на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, а также на услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды. Об этом пишет НКРЭКУ в своем разъяснении, обновленном 18 мая 2026 года.

Например, в Киеве уже согласовали расценки на сезон 2026–2027: тарифы КП Киевтеплоэнерго на тепловую энергию, ее поставку и горячую воду для категории “население” остаются без изменений. Об этом сообщила Киевская городская власть 29–30 июня 2026 года.

Правительство дополнительно выделило 3 миллиарда гривен на установку котельных в Киеве и других регионах, чтобы обеспечить людей теплом зимой.

При этом местные предприятия могут иметь собственные тарифы, а для населения применять тарифы, которые обусловлены действием моратория.

Также точная сумма в платежке будет зависеть не только от тарифа, но и от фактического потребления тепла конкретным домом. Поэтому перед началом сезона стоит проверять сообщения местной власти и своего поставщика.

Для домов, которые имеют индивидуальные счетчики и используют отопление газом, в сезоне 2026–2027 годов уже есть конкретная официальная цифра от Нафтогаза.

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины установила для бытовых потребителей тариф Фиксированный — 7,96 грн за 1 м³ с НДС*.*

Цена будет действовать на весь период с 1 мая 2026 года до 30 апреля 2027 года, то есть в течение всего отопительного сезона 2026–2027.

А какие действуют тарифы с 1 августа 2026 года на газ, свет и воду — читай в нашем другом материале.

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