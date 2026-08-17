Тариф на опалення 2026–2027: чи подорожчає тепло в новому сезоні

Настає час готуватися до нового опалювального сезону 2026–2027, і питання вартості тепла залишається чи не найголовнішим.

Для населення діють обмеження щодо підвищення тарифів на тепло під час дії воєнного стану. Тому говорити про різке подорожчання опалення для побутових споживачів не варто.

Більше деталей про тариф на опалення 2026-2027 — у матеріалі.

Тариф на опалення на зиму 2026-2027

На загальнодержавному рівні є важлива гарантія: під час дії воєнного стану заборонено підвищувати для населення тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води. Про це пише НКРЕКП у своєму роз’ясненні, оновленому 18 травня 2026 року.

Наприклад, у Києві вже погодили розцінки на сезон 2026–2027: тарифи КП Київтеплоенерго на теплову енергію, її постачання та гарячу воду для категорії “населення” залишаються без змін. Про це повідомила Київська міська влада 29–30 червня 2026 року.

Уряд додатково виділив 3 мільярди гривень на встановлення котелень у Києві та інших регіонах, щоб забезпечити людей теплом взимку.

При цьому місцеві підприємства можуть мати власні тарифи, а для населення застосовувати тарифи, які обумовлені дією мораторію.

Також точна сума у платіжці залежатиме не лише від тарифу, а й від фактичного споживання тепла конкретним будинком. Тому перед початком сезону варто перевіряти повідомлення місцевої влади та свого постачальника.

Для будинків, які мають індивідуальні лічильники і використовують опалення газом у сезоні 2026–2027 років уже є конкретна офіційна цифра від Нафтогазу.

Газопостачальна компанія Нафтогаз України встановила для побутових споживачів тариф Фіксований – 7,96 грн за 1 м³ з ПДВ.

Ціна діятиме на весь період з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року, тобто протягом усього опалювального сезону 2026–2027.

А які діють тарифи з 1 серпня 2026 на газ, світло та воду — читай у нашому іншому матеріалі.

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