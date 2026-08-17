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Тариф на опалення 2026–2027: чи подорожчає тепло в новому сезоні

Ольга Петухова, редакторка сайту 17 Серпня 2026, 14:00 2 хв.
опалення взимку 2026 2027
Фото Pexels

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