Коли садити крокуси і як правильно обрати час і місце для посадки восени

Крокуси — одні з тих квітів, які навесні першими нагадують, що зима нарешті відступає. Але щоб побачити яскраві келихи квітів якомога раніше, подбати про них потрібно ще восени.

Тож коли садити крокуси восени у відкритий ґрунт і як правильно доглядати за ними — читай у матеріалі.

Посадка крокусів восени

Садити крокуси восени найкраще у вересні–жовтні, орієнтуючись не стільки на календар, скільки на погоду.

Важливо встигнути приблизно за 3–4 тижні до стійких морозів, щоб цибулини встигли вкоренитися до промерзання ґрунту.

Для посадки обирай здорові, щільні цибулини без плям, гнилі та пошкоджень.

Найкраще місце для крокусів — добре освітлена ділянка, хоча легка півтінь їм також не завадить. А от там, де після дощу або танення снігу довго стоїть вода, садити їх не варто: цибулини можуть загнити.

Ґрунт перед посадкою бажано перекопати й розпушити. Якщо земля важка та глиниста, додай трохи піску або іншого розпушувача, щоб зробити її більш водопроникною. Свіжий гній для крокусів краще не використовувати.

Глибина посадки залежить від розміру цибулини, але зазвичай це приблизно 5–8 см. Між рослинами залишай близько 7–10 см — так крокусам не буде тісно, а клумба згодом виглядатиме пишніше. Цибулину став донцем вниз, присип землею та злегка ущільни ґрунт.

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Як доглядати за крокусами після посадки

Після посадки, якщо земля суха, клумбу можна помірно полити. Надалі особливого догляду до весни крокуси не потребують. Важливо лише не перетворювати місце посадки на болото.

Якщо очікується малосніжна зима, посадки можна замульчувати шаром сухого листя, торфу або іншого легкого матеріалу.

Навесні укриття варто прибрати після встановлення стабільної плюсової температури, щоб паросткам було легше пробитися.

І ще одна порада від досвідченого квітникаря: не поспішай викопувати крокуси одразу після цвітіння. Листя має природно пожовтіти й віддати цибулині поживні речовини. Тоді наступної весни рослина знову порадує тебе дружним і яскравим цвітінням.

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