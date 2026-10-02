Коли викопувати канни та як це правильно робити, щоб влітку квітники палали вогнем

Канни — це розкішні, яскраві квіти, які милують око. Вирощувати їх дуже просто, адже канни не вимагають особливого догляду, а цвітуть усе літо та частину осені.

Однак квіти канни не можуть зимувати у відкритому ґрунті. Викопувати канни восени необхідно, аби зберігати аж до весни.

Як правильно викопувати канни восени та де їх зберігати, ми радимо тобі далі.

Коли викопувати канни

Канни — це великі квіти із розлогим коренищем. За сезон вони можуть досягти й 250 см заввишки, тож викопувати канни може бути складніше, ніж низькорослі квіти.

Для початку варто зменшувати полив канн з приходом осені. Викопувати канни можна на початку або в середині осені — тобто наприкінці вересня та протягом усього жовтня.

Ступінь готовності рослини до викопування визначають так: після заморозків листя має почорніти, значить — вже час.

Та не переймайся, якщо вночі уже взялися заморозки: головне, аби холодні температури ще не були стабільними.

Як правильно викопувати канни восени

Підготуй садові вила. Їх використовувати краще, ніж лопату, оскільки так ти менше пошкодиш корені рослини. Акуратно обкопай рослину за 20-30 см від стебла рослини. Виймай рослину разом із землею на коренях та не струшуй її — так корені краще перезимують. Обріж надземну частину рослини на висоті 20 см. Складай рослини у ящик чи мішок, де вони будуть зимувати.

Пам’ятай, що не можна пошкоджувати місце, де рослина з’єднана з кореневищами. Тоді цибулина може зігнити.

Як зберігати канни взимку

До весни рослини зберігають при оптимальній температурі від +7°C до +9°C.

Зберігати можна у погребі, якщо він є, або на нижній полиці холодильника. Найкраще зберігати кореневища у ящиках, пересипаних землею або торф’яним субстратом, аби корені не пересохли.

Канни викопують разом із жоржинами. Як зберігати жоржини взимку, ми розповідали раніше.

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