Стиль життя

Коли викопувати канни та як це правильно робити, щоб влітку квітники палали вогнем

Вікторія Мельник, журналістка сайту 02 Жовтня 2026, 12:30 2 хв.
коли пересаджувати канни
Фото Pexels

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