Коли викопувати канни та як це правильно робити, щоб влітку квітники палали вогнем

Канни — це розкішні, яскраві квіти, які милують око. Вирощувати їх дуже просто, адже канни не вимагають особливого догляду, а цвітуть усе літо та частину осені.
Однак квіти канни не можуть зимувати у відкритому ґрунті. Викопувати канни восени необхідно, аби зберігати аж до весни.
Як правильно викопувати канни восени та де їх зберігати, ми радимо тобі далі.
Коли викопувати канни
Канни — це великі квіти із розлогим коренищем. За сезон вони можуть досягти й 250 см заввишки, тож викопувати канни може бути складніше, ніж низькорослі квіти.
Для початку варто зменшувати полив канн з приходом осені. Викопувати канни можна на початку або в середині осені — тобто наприкінці вересня та протягом усього жовтня.
Ступінь готовності рослини до викопування визначають так: після заморозків листя має почорніти, значить — вже час.
Та не переймайся, якщо вночі уже взялися заморозки: головне, аби холодні температури ще не були стабільними.
Як правильно викопувати канни восени
- Підготуй садові вила. Їх використовувати краще, ніж лопату, оскільки так ти менше пошкодиш корені рослини.
- Акуратно обкопай рослину за 20-30 см від стебла рослини.
- Виймай рослину разом із землею на коренях та не струшуй її — так корені краще перезимують.
- Обріж надземну частину рослини на висоті 20 см.
- Складай рослини у ящик чи мішок, де вони будуть зимувати.
Пам’ятай, що не можна пошкоджувати місце, де рослина з’єднана з кореневищами. Тоді цибулина може зігнити.
Як зберігати канни взимку
До весни рослини зберігають при оптимальній температурі від +7°C до +9°C.
Зберігати можна у погребі, якщо він є, або на нижній полиці холодильника. Найкраще зберігати кореневища у ящиках, пересипаних землею або торф’яним субстратом, аби корені не пересохли.
Канни викопують разом із жоржинами. Як зберігати жоржини взимку, ми розповідали раніше.
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