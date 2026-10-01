Коли викопувати батат і де його зберігати, щоб долежав до весни

Якщо батат уже добре розрісся, не поспішай хапатися за лопату при перших холодних ночах. Тут важливо вчасно визначити момент збирання, адже від цього залежить, чи пролежать бульби всю зиму.

Тож коли копати батат на городі та як зберігати — розповідаємо у матеріалі.

Коли викопувати батат на зиму

Зазвичай батат викопують восени, до перших заморозків. Орієнтуватися варто не лише на календар, а й на його стан: коли листя починає жовтіти, бульби вже набрали основну масу.

Якщо синоптики обіцяють похолодання з температурою близько 0 °C, урожай краще прибрати заздалегідь — батат дуже чутливий до заморозків.

Викопувати його треба обережно, бо тонка шкірка легко пошкоджується. Не варто одразу відправляти бульби в підвал.

Спочатку їх потрібно підсушити, а ще краще — дати час підлікуватися. При теплому повітрі та підвищеній вологості за кілька днів на шкірці овочів утвориться захисний шар, завдяки якому вони краще зберігаються.

Після цього батат перебирають: усі пошкоджені, підгнилі або дуже порізані бульби краще залишити на їжу чи пустити в переробку. Для зберігання на зиму варто лишити лише цілі, сухі та здорові плоди.

Чи можна зберігати батат у погребі

А ось із погребом є нюанс. Звичайний холодний льох, де взимку температура опускається приблизно до +5 °C, для батату не найкраще місце.

Він любить значно тепліші умови, приблизно +13…+16 °C, а також сухе, добре провітрюване місце без різких перепадів температури. За холоду бульби можуть псуватися і втрачати нормальний смак.

Тому перед закладанням урожаю перевір температуру в погребі. Якщо там стабільно прохолодно, краще знайти інше місце — наприклад, суху комору або інше приміщення, де взимку достатньо тепло.

Зберігати бульби варто в ящиках чи коробках, не насипаючи їх величезною купою, і періодично перевіряти запаси. Одна гнила бульба може швидко зіпсувати сусідні.

І ще одна порада: не мий батат перед закладанням на зберігання. Землю краще обережно струсити або витерти сухою тканиною, а самі бульби залишити сухими. Так ти успішно збережеш урожай до весни.

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