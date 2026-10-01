Стиль життя Садівництво та город

Коли викопувати батат і де його зберігати, щоб долежав до весни

Ольга Петухова, редакторка сайту 01 Жовтня 2026, 18:00 2 хв.
коли викопувати батат
Фото Pexels

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